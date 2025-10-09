Johnny Herbert zou er naar eigen zeggen niet raar van opkijken als de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 volgend jaar tussen Max Verstappen in de Red Bull en George Russell in de Mercedes gaat.

Het Formule 1-seizoen van 2025 is vooralsnog grotendeels gedomineerd door het team van McLaren. De constructeurstitel is afgelopen weekend in Singapore veiliggesteld, terwijl de strijd om het wereldkampioenschap bij de coureurs met name gaat tussen McLaren-duo Oscar Piastri en Lando Norris, met Max Verstappen op enige achterstand als outsider. Volgend jaar kan de pikorde echter behoorlijk op de schop gaan. Nieuwe motorische reglementen maken in 2026 hun intrede, waardoor het de grote vraag wordt, welk team er als sterkste uit de startblokken komt. Mercedes schept gezien het succesvolle verleden op motorisch gebied hoge verwachtingen.

Titelstrijd tussen Verstappen en Russell?

Johnny Herbert zou daarom niet raar opkijken van een titelstrijd tussen George Russell in de Mercedes en Max Verstappen in de Red Bull. "Misschien gaat het volgend jaar wel tussen Verstappen en Russell", klinkt het bij Betting Lounge. "Mercedes ziet er naar verwachting goed uit met de nieuwe motor. Ze worden waarschijnlijk het te kloppen team. Een gevecht Russell Russell en Verstappen zou geweldig zijn."

Vurige onderlinge relatie

De voormalig FIA-steward vervolgt: "Ze hebben al een vurige onderlinge relatie. Dat komt ook omdat andere coureurs tegen Max opstaan. Ze zijn niet overweldigd door hem. Het respect dat ze voor hem hadden, is een beetje veranderd. Ze pikken niets meer. Dat is geweldig, want daar heeft Max met zijn skills zelf voor gezorgd. George is altijd heel competitief geweest. Hij loopt heel zelfverzekerd rond, en ik denk dat dat meespeelt in zijn gevecht met Max, met de spelletjes die ze onderling met elkaar spelen."

