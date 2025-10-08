Hoe Lambiase helpt tijdens raceweekend Jos en Max Verstappen: 'Zo volgt hij het dan'
Jos Verstappen en Max Verstappen hebben een drukke periode achter de rug, waardoor ze soms niet bij elkaar kunnen zijn tijdens een raceweekend in F1. De familie heeft daar een creatieve oplossing voor bedacht, mede door Red Bull Racing.
De familie Verstappen is, zoals niemand zal verbazen, nogal druk tijdens een raceweekend. Verstappen is natuurlijk actief in F1 en heeft zes raceweekenden achter elkaar achter de rug dankzij zijn twee raceweekenden in NLS met een GT4 en GT3-wagen. Jos Verstappen heeft ondertussen een rally-seizoen achter de rug en is kampioen in het Belgische rallykampioenschap geworden. Het komt dus soms voor dat allebei de heren tijdens een raceweekend moeten racen, maar daar hebben Max en Jos Verstappen een speciaal wapen voor in huis.
Max Verstappen over dubbele raceweekenden met Jos Verstappen
Tegenover Viaplay gaat Max Verstappen in op hoe hij zijn vader, als zijn vader zelf een rally heeft, op de hoogte weet te houden. Dit doet hij niet zelf, maar laat hij over aan zijn race-engineer: Gianpiero Lambiase. Hij voorziet vader Jos Verstappen tussen de etappes in rally door van updates via WhatsApp. "Tussen de stages heb je altijd wel wat tijd. Je hebt altijd je telefoon bij je of andere onderdelen in zo'n rally-auto. Het is mooi dat hij het dan een beetje kan blijven volgen."
Weekend GT3 en rallykampioenschap Jos Verstappen
Tijdens het grote feestweekend van inmiddels twee weken geleden, toen Verstappen tijdens zijn GT3-debuut won en Jos dus kampioen werd in het Belgisch rallykampioenschap, moest Verstappen het doen zonder Lambiase als contactpersoon. De Nederlander moest het zo rondom en vooral na zijn stints in de GT3 in de gaten blijven houden. "Ik hield het op mijn telefoon in de gaten, alleen dan die twee uur in de auto niet. Toen ik uit de auto kwam, ging ik wel meteen naar boven om te kijken."
