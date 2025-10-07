close global

Lewis Hamilton, Ferrari, Singapore, 2025

'Lewis Hamilton had een zwaardere straf moeten krijgen in Singapore' l GPFans Raceteam

Lars Leeftink

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Vincent Bruins onder meer praten over de slotfase van de race in Singapore en wat er allemaal gebeurde omtrent Lewis Hamilton.

