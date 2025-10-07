'Norris is het lievelingetje bij McLaren, we wachten op het moment dat Piastri gaat breken'

De McLaren-bom dreigt in de slotfase van het F1-seizoen 2025 te ontploffen. Een touché tussen Lando Norris en Oscar Piastri zorgde voor veel discussie tussen de twee coureurs tijdens de Grand Prix van Singapore. Bij GPFans Raceteam wordt besproken hoe Norris het lievelingetje bij het team lijkt en hoe Piastri de druk voelt.

George Russell won op het Marina Bay-stratencircuit vanaf de pole position. Achter hem vochten Max Verstappen en Norris om de tweede stek en de Red Bull Racing-coureur wist voor zijn vriend en rivaal te blijven. Norris was op derde plaats terecht gekomen dankzij een goede start, al moest hij wel een tikje aan zijn teamgenoot uitdelen om de plek te pakken. Piastri noemde de actie "oneerlijk". Hij gaf eerder in het jaar aan dat de papaya rules ten eerste betekende om nooit contact te hebben met je teamgenoot. Sebastiaan Kissing vraagt zich af of die regels van McLaren om het zo eerlijk tussen hun coureurs te maken, alleen nog voor Norris gelden.

Norris is het lievelingetje binnen McLaren

"Het voelt alsof Norris een beetje het lievelingetje is binnen McLaren", reageert Vincent Bruins bij GPFans Raceteam. "Ze waren natuurlijk het constructeurstitel aan het vieren op het podium. Het was een dik feest, maar wie was er niet bij? Piastri. Ik snap het ook wel dat hij er de pee in had, omdat hij niet op het podium was gefinisht. Maar omdat Norris achterligt in het kampioenschap en omdat ze het zo eerlijk mogelijk willen maken, krijgt hij natuurlijk steeds het voordeel. McLaren brengt zichzelf daarmee wel in de problemen. Dat zagen we al op Monza, maar ook hier. Hoe ga je beslissen wat eerlijk is en wat niet?"

Gaat Piastri uit de slof schieten?

Kissing voegt toe: "Ik wacht eigenlijk op het moment dat Piastri echt gaat breken, dat hij echt helemaal uit de slof schiet en zegt: 'Ja, godverdomme.' Maar nu is het: 'Tja, het is niet eerlijk.' Maar hij moet zich een beetje laten gaan en er echt harder in gaan zitten. Wanneer gaat dat nou gebeuren?"

Bruins merkt op: "Je merkt al wel dat hij onder druk staat. Piastri pakte bijna het record van de meeste puntenfinishes achter elkaar. En ineens heb je zo'n weekend in Bakoe, waarin hij crasht in de kwalificatie en een valse start heeft en dan ook nog crasht in de openingsronde. De druk staat er wel op. Hij voelt dat Norris inloopt - en 22 punten met nog 6 raceweekenden te gaan is gewoon een klein gat. Norris kan dat echt wel goedmaken. De druk staat erop bij Piastri en dat voelt hij ook."

