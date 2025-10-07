Russell is "klaar voor de volgende stap" en zet Verstappen, Norris en Piastri op scherp
George Russell is naar eigen zeggen een completere coureur dan een aantal jaar geleden en is inmiddels klaar voor de volgende stap: vechten om het wereldkampioenschap Formule 1.
George Russell kende een sterk weekend in Singapore. De Mercedes-coureur legde op zaterdag beslag op pole position en wist deze op zondag om te zetten in de overwinning. Russell kwam goed weg bij de start en wist vervolgens in hoog tempo een gat van een paar seconden naar nummer twee Max Verstappen te trekken. De overwinning kwam uiteindelijk niet meer in gevaar voor de Brit, die officieel nog altijd geen contract voor 2026 heeft. Toto Wolff liet na zijn zege in Singapore echter weten dat er snel iets bekendgemaakt zal worden.
Russell zit goed in zijn vel
Op de persconferentie na afloop van de race laat Russell weten goed in zijn vel te zitten: "De afgelopen jaren is dit circuit niet mijn beste vriend geweest. Dat was vaak mijn eigen schuld. Maar ik ben vandaag de dag een hele andere coureur dan een aantal jaar geleden. Ik voel me completeren, zelfverzekerder. Ik weet precies wat ik moet doen onder bepaalde omstandigheden. Natuurlijk was ik zenuwachtig voor de start van de race, maar ik voelde geen extra druk of stress."
Klaar voor het kampioenschap
Russell heeft het idee dat hij klaar is voor de volgende stap, en zet daarmee meteen Max Verstappen op scherp: Het voelde als iedere andere race. Ik wist dat ik een kans had om te winnen, en daar voelde ik mij comfortabel bij", vervolgt hij. "Ik zeg het al een tijdje: ik ben er klaar voor om voor het wereldkampioenschap te vechten. Ik ben klaar voor de volgende stap."
