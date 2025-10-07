FIA bestraft Hamilton na Grand Prix van Singapore, meer dan tien coureurs ontlopen penalty
FIA bestraft Hamilton na Grand Prix van Singapore, meer dan tien coureurs ontlopen penalty
Lewis Hamilton heeft tijdens de Grand Prix van Singapore een straf van de FIA gekregen voor het herhaaldelijk overschrijden van de track limits. Twaalf andere coureurs wisten op het nippertje een soortgelijke penalty te voorkomen.
De middag begon al moeizaam toen Leclerc hem in de eerste ronde voorbij ging. De Brit kreeg vervolgens te maken met remproblemen, waardoor hij terugviel naar de zevende plaats. Hamilton overschreed vervolgens drie keer de track limits in bochten 2, 5 en 16, en kreeg een waarschuwing in de vorm van een zwart-witte vlag. Een vierde keer in bocht 17 betekende een tijdstraf van vijf seconden.
Tijdstraf Hamilton in Singapore
Die straf bracht de Ferrari-coureur terug naar de achtste plaats, terwijl Fernando Alonso naar P7 steeg. Ondanks de tegenslag wist Hamilton wel de snelste ronde van de race op zijn naam te zetten met een 1:33.808 in ronde 48. Naast de Brit waren er nog twaalf andere coureurs die tijdens de race de track limits overschreden, waaronder Kimi Antonelli, Ollie Bearman en Max Verstappen. Zij zagen hun rondetijden geschrapt worden, maar wisten verdere straffen te ontlopen door zich na de waarschuwingen aan de regels te houden.
FIA handhaaft streng
De straf voor de Ferrari-coureur laat maar weer eens zien hoe streng de FIA handhaaft als het gaat om de track limits. Iets wat ook niet verkeerd is, want zo weten alle coureurs dat ze zich aan dezelfde regels moeten houden. Het laat ook maar weer eens zien hoe kleine foutjes grote gevolgen kunnen hebben in de wereld van de Formule 1.
Gerelateerd
Net binnen
Enrique Iglesias buigt voor aanwezige Sergio Pérez tijdens concert
- 19 minuten geleden
'Norris is het lievelingetje bij McLaren, we wachten op het moment dat Piastri gaat breken'
- 48 minuten geleden
Russell is "klaar voor de volgende stap" en zet Verstappen, Norris en Piastri op scherp
- 1 uur geleden
- 2
Ralf Schumacher: "Dít zegt alles over de huidige generatie F1-coureurs"
- 2 uur geleden
FIA bestraft Hamilton na Grand Prix van Singapore, meer dan tien coureurs ontlopen penalty
- 2 uur geleden
- 2
B Balance 6 en Torque 9? Dit is waarom Verstappen om hulp riep tijdens GP Singapore
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september
Kravitz zag 'triest' moment Verstappen en Tsunoda in Monza: 'Yuki schudde van nee'
- 17 september