Lewis Hamilton heeft tijdens de Grand Prix van Singapore een straf van de FIA gekregen voor het herhaaldelijk overschrijden van de track limits. Twaalf andere coureurs wisten op het nippertje een soortgelijke penalty te voorkomen.

De middag begon al moeizaam toen Leclerc hem in de eerste ronde voorbij ging. De Brit kreeg vervolgens te maken met remproblemen, waardoor hij terugviel naar de zevende plaats. Hamilton overschreed vervolgens drie keer de track limits in bochten 2, 5 en 16, en kreeg een waarschuwing in de vorm van een zwart-witte vlag. Een vierde keer in bocht 17 betekende een tijdstraf van vijf seconden.

Tijdstraf Hamilton in Singapore

Die straf bracht de Ferrari-coureur terug naar de achtste plaats, terwijl Fernando Alonso naar P7 steeg. Ondanks de tegenslag wist Hamilton wel de snelste ronde van de race op zijn naam te zetten met een 1:33.808 in ronde 48. Naast de Brit waren er nog twaalf andere coureurs die tijdens de race de track limits overschreden, waaronder Kimi Antonelli, Ollie Bearman en Max Verstappen. Zij zagen hun rondetijden geschrapt worden, maar wisten verdere straffen te ontlopen door zich na de waarschuwingen aan de regels te houden.

FIA handhaaft streng

De straf voor de Ferrari-coureur laat maar weer eens zien hoe streng de FIA handhaaft als het gaat om de track limits. Iets wat ook niet verkeerd is, want zo weten alle coureurs dat ze zich aan dezelfde regels moeten houden. Het laat ook maar weer eens zien hoe kleine foutjes grote gevolgen kunnen hebben in de wereld van de Formule 1.

