Vasseur over Hamiltons problemen: 'Het wordt moeilijk om met iets positiefs te beginnen'

Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft uitgelegd wat er misging met de remmen van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Singapore. Ondanks dat de Brit vanaf het begin van de race met technische problemen kampte, wist hij opvallend genoeg wel de snelste raceronde neer te zetten.

Volgens Vasseur speelde het remprobleem vrijwel de hele race. "Het wordt moeilijk om met iets positiefs te beginnen", zei hij. "Ja, we merkten het niet vanaf ronde één, maar vanaf ronde twee of drie. Hij moest de hele race liftend en coastend rijden. Ook aan het eind was het niet makkelijk, want je moet telkens je rempunt aanpassen. Als Lewis een paar ronden pushte, was het tempo prima. Maar je kunt niet 95 procent van de race met een probleem rijden."

Onverwacht probleem voor Hamilton

De Fransman noemde de omstandigheden op het Marina Bay Street Circuit als mogelijke oorzaak. "Zeker wanneer je vastzit in de vuile lucht van de auto voor je. We weten allemaal dat in Singapore, als je midden in het veld rijdt, de remmen cruciaal zijn… maar toch hadden we dit op dit moment niet verwacht." Het probleem kwam dus onverwacht en dwong Hamilton om zijn tempo aan te passen. In de laatste ronde was hij zelfs dertig seconden langzamer dan de rest van het veld.

Veiligheid niet in gevaar

Na afloop kreeg Hamilton een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de baanlimieten. Daarmee kwam ook de vraag op of de Ferrari nog wel veilig was in die staat. Die zorgen wuifde Vasseur van tafel. "Qua veiligheid: ja. We hebben het tempo aangepast. Lewis was in de laatste ronde niet als een gek aan het pushen; hij was dertig seconden langzamer. Het was veilig, maar dat was niet het doel. Het doel is veilig rijden, maar niet om alleen veilig te rijden," grapte hij.

Een 'neppe' snelste ronde bij Ferrari?

Hoewel Hamilton ondanks alle problemen de snelste ronde van de race neerzette, wilde Vasseur daar weinig waarde aan hechten. "Nee, want we zetten er aan het eind van de race een set softs onder. Voor mij is dat een ‘fake fastest lap’, omdat we niet in dezelfde situatie zaten met de anderen", legde hij uit. Toch zag de Fransman nog iets positiefs. "Als hij pushte, was het tempo er, en het verschil met de auto’s voor hem kwam overeen met het delta-effect van de banden, maar niet meer dan dat. Het is ook frustrerend voor ons, want we hadden het gevoel dat het tempo niet slecht was toen hij drie ronden achter elkaar hard pushte."

