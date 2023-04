Hoe laat begint het raceweekend in Azerbeidzjan?

Redactie

Vrijdag 28 april 2023 07:01

Na een lange lentestop gaan de Formule 1-coureurs op vrijdag dan weer eindelijk de baan op. In het Grand Prix-weekend van Azerbeidzjan staat op vrijdag niet alleen een vrije training op het programma, ook wordt de kwalificatie verreden op het Baku City Circuit.

De vierde ronde van het kampioenschap speelt zich af in de straten van Bakoe. De koningsklasse kwam voor het eerst in 2016 naar Azerbeidzjan om een Grand Prix af te werken. Destijds heette de race nog de Grand Prix van Europa, maar dat werd in het jaar daarna veranderd naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het circuit kent twintig bochten en aankomende zondag zullen er 51 ronden worden verreden. De baan is 6.003 kilometer lang en het ronderecord staat nog altijd op naam van Charles Leclerc. De Monegask zette in 2019 een 1:43.009 op de klok en dat is tot op heden nog niet verbeterd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Azerbeidzjan

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan

Het raceweekend in Bakoe gaat op vrijdag 28 april om 11:30 uur van start met de enige vrije training. De kwalificatie van die dag om 15:00 uur fungeert voor de hoofdrace op zondag. Voor zaterdag 29 april is de tweede trainingssessie van 11:30 uur geschrapt met daarvoor in de plaats de Sprint Shootout om 10:30 uur, gevolgd door de sprintrace om 15:30 uur. De sprintrace en de hoofdrace worden twee opzichzelfstaande evenementen, waar eerder de uitslag van de sprintrace de startopstelling voor de hoofdrace bepaalde. De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt op zondag 30 april om 13:00 uur verreden.

Tijdschema overzicht

Vrijdag 28 april

11:30 uur: Vrije training

15:00 uur: Kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 29 april

10:30 uur: Sprint Shootout

15:30 uur: Sprintrace

Zondag 30 april

13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan