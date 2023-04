Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Azerbeidzjan

Redactie

Donderdag 27 april 2023 16:59

Na de lentestop is het inmiddels weer tijd geworden voor de vierde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. Red Bull Racing wist tot op heden alle races in 2023 te winnen en ook het hogesnelheidscircuit lijkt een prooi te zijn voor het Oostenrijkse team. Toch moet er dit weekend snel gehandeld worden, want aangezien het sprintformat is veranderd, is er nog maar weinig tijd om de afstelling goed te krijgen.

Zo'n periode van drie weken heeft de Formule1 stilgelegen. Het heeft alles te maken met de Grand Prix van China, die uiteindelijk niet doorging. Daardoor had de sport met de eerste pauze van het seizoen te maken. In augustus kennen we de zomerstop en dan gaan ook de fabrieken een paar weken dicht, dat geldt niet voor de lentestop. Diverse teams hebben updates meegenomen en dus zal het interessant worden om te zien welk team er in Azerbeidzjan komt bovendrijven.

Baku City Circuit

De vierde ronde van het kampioenschap speelt zich af in de straten van Bakoe. De koningsklasse kwam voor het eerst in 2016 naar Azerbeidzjan om een Grand Prix af te werken. Destijds heette de race nog de Grand Prix van Europa, maar dat werd in het jaar daarna veranderd naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het circuit kent twintig bochten en aankomende zondag zullen er 51 ronden worden verreden. De baan is 6.003 kilometer lang en het ronderecord staat nog altijd op naam van Charles Leclerc. De Monegask zette in 2019 een 1:43.009 op de klok en dat is tot op heden nog niet verbeterd.

Vernieuwd sprintformat

Het weekend in Azerbeidzjan staat ook in het teken van de sprintrace. De verkorte race zal op zaterdag plaatsvinden en er is hier en daar gesleuteld aan het programma. Vrijdag zullen de teams en de coureurs slechts één vrije training krijgen om de juiste afstelling te vinden. Daarna zal de kwalificatie volgen en het resultaat daarvan is de startopstelling van de Grand Prix op zondag. Zaterdag staat in het teken van de sprintrace. Als eerst zal er een zogeheten 'Sprint Shootout' plaatsvinden. Het is een andere bewoording voor de kwalificatie die op zaterdagochtend wordt gehouden. De uitslag van die kwalificatie zal worden gebruikt om de startopstelling te bepalen voor de sprintrace.

Voorlopige weersverwachting

In de hoofdstad van Azerbeidzjan zal dit weekend het zonnetje veelvuldig te zien zijn. Onder zomerse temperaturen zal het Formule 1-circus de sessies moeten gaan afwerken. Er is volgens Weeronline nul procent kans op regen en dus kan het groene en blauwe rubber van Pirelli dit weekend worden opgeborgen.

Hier en daar een wolkje en zomerse temperaturen in Bakoe. De omstandigheden in Azerbeidzjan lijken ideaal te zijn voor het Grand Prix-weekend #f1 #AzerbaijanGP #Formula1 pic.twitter.com/oFWqvoRBGD — GPFans NL (@GPFansNL) April 27, 2023

Stand in coureurskampioenschap

Constructeursklassement

1. Red Bull Racing 123 punten 2. Aston Martin 65 punten 3. Mercedes 56 punten 4. Ferrari 26 punten 5. McLaren 12 punten 6. Alpine 8 punten 7. Haas 7 punt 8. Alfa Romeo 6 punt 9. AlphaTauri 1 punt 10. Williams 1 punt

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan

Het raceweekend in Bakoe gaat op vrijdag 28 april om 11:30 uur van start met de enige vrije training. De kwalificatie van die dag om 15:00 uur fungeert voor de hoofdrace op zondag. Voor zaterdag 29 april is de tweede trainingssessie van 11:30 uur geschrapt met daarvoor in de plaats de Sprint Shootout om 10:30 uur, gevolgd door de sprintrace om 15:30 uur. De sprintrace en de hoofdrace worden twee opzichzelfstaande evenementen, waar eerder de uitslag van de sprintrace de startopstelling voor de hoofdrace bepaalde. De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt op zondag 30 april om 13:00 uur verreden.

Tijdschema overzicht

Vrijdag 28 april

11:30 uur: Vrije training

15:00 uur: Kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 29 april

10:30 uur: Sprint Shootout

15:30 uur: Sprintrace

Zondag 30 april

13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan