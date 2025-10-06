Waarschuwing voor McLaren na incident Singapore: 'Alles anders tussen Norris en Piastri'
Waarschuwing voor McLaren na incident Singapore: 'Alles anders tussen Norris en Piastri'
De titelstrijd in de Formule 1 kreeg tijdens de Grand Prix van Singapore een nieuwe lading. In de eerste ronde van de race raakten teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren elkaar. Volgens Sky Sports-analist Martin Brundle heeft dat moment de dynamiek binnen het team "voor de rest van het seizoen veranderd".
Norris begon vanaf de vijfde plek en Piastri vanaf de derde. De Brit had een sterke start, haalde Kimi Antonelli in en probeerde vervolgens aan de binnenkant van bocht drie zijn teamgenoot te passeren. Daarbij raakte hij eerst heel lichtjes de Red Bull van Max Verstappen, wat zijn auto even uit balans bracht. Die correctie leidde tot contact met Piastri, die bijna de vangrail in werd geduwd.
Brundle ziet na incident de boel veranderen
Tijdens de live-uitzending deelde Brundle meteen zijn kijk op dit incident. “Ik denk dat de grondregels tussen de twee McLarens nu zijn veranderd voor de rest van het seizoen", zei hij. "Het was agressief, opportunistisch en gedurfd, maar dit is racen. De regels tussen de twee zijn nu herzien." Volgens hem was het ondenkbaar dat McLaren de posities zou terugwisselen. "Ik kan niet zien hoe ze dat zouden rechtvaardigen. Maar Oscar zal denken: oké, als dat de norm is, dan weet ik hoe we verder racen."
McLaren houdt rug recht
Het team nam tijdens de race geen actie en liet weten dat de situatie na afloop intern besproken zou worden. Zak Brown, CEO van McLaren, noemde het incident "hard, maar eerlijk racen". "Zoals elk weekend bekijken we alles opnieuw. Het zag eruit alsof Max en Lando elkaar raakten of moesten afremmen, dus het was duidelijk een spannend moment in bocht drie. Dit hoort bij racen: stevig, maar fair", legde hij uit.
Gerelateerd
Net binnen
Onvrede over Viaplay bereikt kookpunt bij racefans: 'We betalen genoeg, dit is pure waanzin!'
- 4 minuten geleden
Banden tussen Red Bull en Christian Horner definitief doorgesneden na miljoenenschikking
- 22 minuten geleden
Dit is waarom Norris mocht doorrijden met zijn beschadigde voorvleugel
- 48 minuten geleden
- 5
Hamilton haalt woede op de hals na constant afsnijden circuit: "Kan het niet f*cking geloven"
- 1 uur geleden
Mekies ziet doorbraak na Singapore GP: 'Het betekent veel dat we hier om de winst vochten'
- 1 uur geleden
Norris heeft zichzelf in de voet geschoten door Verstappen en Piastri kwaad te maken
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september