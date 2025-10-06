De titelstrijd in de Formule 1 kreeg tijdens de Grand Prix van Singapore een nieuwe lading. In de eerste ronde van de race raakten teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren elkaar. Volgens Sky Sports-analist Martin Brundle heeft dat moment de dynamiek binnen het team "voor de rest van het seizoen veranderd".

Norris begon vanaf de vijfde plek en Piastri vanaf de derde. De Brit had een sterke start, haalde Kimi Antonelli in en probeerde vervolgens aan de binnenkant van bocht drie zijn teamgenoot te passeren. Daarbij raakte hij eerst heel lichtjes de Red Bull van Max Verstappen, wat zijn auto even uit balans bracht. Die correctie leidde tot contact met Piastri, die bijna de vangrail in werd geduwd.

Brundle ziet na incident de boel veranderen

Tijdens de live-uitzending deelde Brundle meteen zijn kijk op dit incident. “Ik denk dat de grondregels tussen de twee McLarens nu zijn veranderd voor de rest van het seizoen", zei hij. "Het was agressief, opportunistisch en gedurfd, maar dit is racen. De regels tussen de twee zijn nu herzien." Volgens hem was het ondenkbaar dat McLaren de posities zou terugwisselen. "Ik kan niet zien hoe ze dat zouden rechtvaardigen. Maar Oscar zal denken: oké, als dat de norm is, dan weet ik hoe we verder racen."

McLaren houdt rug recht

Het team nam tijdens de race geen actie en liet weten dat de situatie na afloop intern besproken zou worden. Zak Brown, CEO van McLaren, noemde het incident "hard, maar eerlijk racen". "Zoals elk weekend bekijken we alles opnieuw. Het zag eruit alsof Max en Lando elkaar raakten of moesten afremmen, dus het was duidelijk een spannend moment in bocht drie. Dit hoort bij racen: stevig, maar fair", legde hij uit.

