McLarens raken elkaar bij Singapore-start: Piastri foetert op boardradio
De start van de Grand Prix van Singapore deze middag was allesbehalve saai en met name tussen het team van McLaren was het vurig. Lando Norris raakte Oscar Piastri op de zijkant, waardoor de Australiër geïrriteerd te horen was op de boardradio over zijn teammaat.
Alle motorsportogen wereldwijd waren om 14:00 uur Nederlandse tijd gericht op Singapore, waar de spannende start voor de Grand Prix van Singapore op het programma stond. Met alle ontwikkelingen van de afgelopen weken, liggen er voor Max Verstappen ineens weer kansen om mee te doen in de strijd om de wereldtitel, zeker als de McLarens elkaar het leven blijven zuur maken. Het was de vraag wat er bij de start ging gebeuren en het waren wederom de papayagekleurde bolides die elkaar tegenkwamen op het asfalt.
Geen teamwork
Norris was erg goed weg van zijn vijfde plek, baande zich naar voren en kwam langszij te zitten met teamgenoot Piastri. De Britse rijder besloot niet om te liften en ging voor zijn kansen waarna hij een kleine tik uitdeelde aan Piastri, die toch een flinke impact had, en naar de zijkant geduwd werd. De Australiër kon met moeite zijn wagen uit de muur houden en was niet te spreken over de actie van zijn teamgenoot, zo liet hij meteen op de boardradio weten: "Nou, dat was weinig teamwork, maar goed."
Niet eerlijk
Vervolgens deed Piastri er even later een tandje bovenop: "Vinden we het dan allemaal maar prima dat Lando me gewoon aan de kant beukt? Of wat doen we hiermee?", zei de duidelijk geïrriteerde leider van het wereldkampioenschap. Nadat de wedstrijdleiding besloot dat Norris geen dermate grote fout maakte dat hij een straf verdiend had, besloot ook McLaren zelf niks te ondernemen: "Dat is niet eerlijk. Niet eerlijk", foeterde Piastri ten slotte.
