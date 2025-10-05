Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield
Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield
George Russell start de F1 Grand Prix van Singapore vanaf pole, maar dat had net zo goed Max Verstappen kunnen zijn. De Nederlander brak zijn laatste snelle run in de kwalificatie af, nadat hij naar eigen zeggen werd opgehouden door Lando Norris, maar de data wijst uit dat Verstappen tot dat moment twee tienden sneller was dan de pole ronde van Russell.
Russell zette in de eindfase van de kwalificatie een 1:29.158 op de klokken en Verstappen leek op dat moment de enige coureur te zijn die hier nog wat aan kon doen. In de absolute slotfase zette Verstappen dan ook nog een keer aan en leek hij op weg naar een geweldige ronde. Sterker nog: Verstappen leek Russell van pole af te kunnen houden. Maar Verstappen brak uiteindelijk zijn ronde af, naar eigen zeggen omdat hij werd opgehouden door Norris. Zonde, want de data wijst uit dat Verstappen tot dat moment significant veel sneller was dan Russell.
Data wijst uit: Verstappen had op pole kunnen staan in Singapore
In onderstaande grafiek worden de rondetijden van Russell en Verstappen met elkaar vergeleken. Richting de rechterkant van de grafiek zie je plots de blauwe lijn, die van Verstappen, naar beneden afbuigen. Dat is het punt waarop de viervoudig wereldkampioen besloot zijn ronde af te breken. Maar tot dat moment zat hij gewoon -0.198s onder de uiteindelijke pole tijd van Russell. Als Verstappen dit in de laatste sector had kunnen vasthouden, dan had hij vandaag op pole gestaan. Dit verklaarde hij ook na afloop bij de gridinterviews, maar hij gaf daar eveneens aan dat het Norris was die hem hier van weerhield.
Gerelateerd
Net binnen
McLaren pakt wereldtitel bij zege Russell in Singapore, Verstappen loopt verder in
- 8 minuten geleden
Verstappen maakt foutje, lijkt zege te kunnen vergeten en smeekt om hulp in Singapore
- 39 minuten geleden
McLarens raken elkaar bij Singapore-start: Piastri foetert op boardradio
- 1 uur geleden
- 2
Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen houdt er een andere mening op na dan Russell omtrent hitteplan-regels FIA
- 2 uur geleden
LIVE | (gesloten) Grand Prix van Singapore: Verstappen rijdt verdedigende lijnen, kan hij Norris afstopppen?
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september