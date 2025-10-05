close global

Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield

Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield

Jeen Grievink
George Russell start de F1 Grand Prix van Singapore vanaf pole, maar dat had net zo goed Max Verstappen kunnen zijn. De Nederlander brak zijn laatste snelle run in de kwalificatie af, nadat hij naar eigen zeggen werd opgehouden door Lando Norris, maar de data wijst uit dat Verstappen tot dat moment twee tienden sneller was dan de pole ronde van Russell.

Russell zette in de eindfase van de kwalificatie een 1:29.158 op de klokken en Verstappen leek op dat moment de enige coureur te zijn die hier nog wat aan kon doen. In de absolute slotfase zette Verstappen dan ook nog een keer aan en leek hij op weg naar een geweldige ronde. Sterker nog: Verstappen leek Russell van pole af te kunnen houden. Maar Verstappen brak uiteindelijk zijn ronde af, naar eigen zeggen omdat hij werd opgehouden door Norris. Zonde, want de data wijst uit dat Verstappen tot dat moment significant veel sneller was dan Russell.

Data wijst uit: Verstappen had op pole kunnen staan in Singapore

In onderstaande grafiek worden de rondetijden van Russell en Verstappen met elkaar vergeleken. Richting de rechterkant van de grafiek zie je plots de blauwe lijn, die van Verstappen, naar beneden afbuigen. Dat is het punt waarop de viervoudig wereldkampioen besloot zijn ronde af te breken. Maar tot dat moment zat hij gewoon -0.198s onder de uiteindelijke pole tijd van Russell. Als Verstappen dit in de laatste sector had kunnen vasthouden, dan had hij vandaag op pole gestaan. Dit verklaarde hij ook na afloop bij de gridinterviews, maar hij gaf daar eveneens aan dat het Norris was die hem hier van weerhield.

Max Verstappen Lando Norris George Russell Grand Prix van Singapore
F1 standen

