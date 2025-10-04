close global

Lando Norris, Max Verstappen, COTA, United States, 2024

Norris verbaasd na vraag over Verstappen voor camera's Viaplay: "Tja..."

Norris verbaasd na vraag over Verstappen voor camera's Viaplay: "Tja..."

Vincent Bruins
Lando Norris, Max Verstappen, COTA, United States, 2024

Lando Norris bleef steken op de vijfde positie in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore. Hij kwam door niemand minder dan Max Verstappen onder vuur te liggen. De viervoudig wereldkampioen vond namelijk dat de McLaren-coureur hem had opgehouden. Norris weet niet goed wat hij moet zeggen, wanneer hem gevraagd wordt of hij het expres had gedaan.

George Russell stak als een duiveltje-uit-een-doosje boven iedereen uit op de zaterdagavond op het Marina Bay-stratencircuit. Hij pakte de pole position voor Max Verstappen en Oscar Piastri. Norris had niet de snelheid om met de koplopers mee te komen en klokte uiteindelijk de vijfde tijd achter Kimi Antonelli. Verstappen bekritiseerde zijn vriend en rivaal na de kwalificatie, omdat hij hem zou hebben opgehouden. McLaren-topman Zak Brown noemde het al een non-issue, maar ook Norris reageert nu op het incident. Hij vindt dat hij ver genoeg voor de Red Bull zat en dat het geen probleem had moeten zijn. De stewards van de FIA hebben overigens ook geen onderzoek ingelast naar Norris.

Norris houdt het kort

Tegenover de camera's van Viaplay werd Norris gevraagd of hij Verstappen expres had opgehouden en die vraag zag hij niet aankomen. "Nee...", antwoordde hij dan ook aarzelend. "Nee, ik wist niet dat hij achter me zat."

Norris vervolgde tegenover Viaplay, nog steeds verbaasd over het feit dat de uitspraken van Verstappen hét onderwerp van gesprek waren na de kwalificatie: "Ik zag gewoon de ingang van de pitstraat. Tja... Max zat helemaal niet dicht achter mij." Meer had de Brit er niet over te zeggen.

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 McLaren Lando Norris Grand Prix van Singapore
