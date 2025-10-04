Max Verstappen was pisnijdig na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore. De coureur van Red Bull Racing vond dat hij werd opgehouden door Lando Norris. McLaren-CEO Zak Brown reageert op het incident en haalt zijn schouders op.

Niemand was op de zaterdag op het Marina Bay-stratencircuit zo snel als George Russell. Hij pakte de pole position en zal op de zondag de voorste startrij moeten delen met Verstappen. De Limburger kon zijn tijd niet verbeteren tijdens de tweede run van Q3 en wees tijdens de traditionele interviews van de top drie naar Norris: "Dit is wat er gebeurt wanneer er een auto twee seconden voor je gewoon rustig aan het cruisen is." Brown heeft de beelden bekeken, maar begrijpt de commotie niet.

Brown noemt het een non-issue

"Ik heb zojuist naar de herhaling gekeken...", begon Brown tegenover Viaplay. "Tenzij de verkeerde herhaling aan mij is laten zien, kan ik niet uitvogelen waar ze het over hebben, als zij het hebben over iemand blocken. Wat dat betreft is het een non-issue. Misschien was hij gewoon gefrustreerd of was hij afgeleid, omdat hij iemand zag."

De Amerikaan laat het incidentje achter zich en kijkt vooral uit naar de zondag: "Morgen wordt het een leuke race. Misschien dat we iets kunnen doen met de strategie, nu de snelheidslimiet in de pitstraat omhoog is gegaan. Wie weet is het nu verleidelijk om voor een tweestopper te kiezen. Safety cars kunnen ook een rol spelen. We zagen in Bakoe al dat sommige coureurs graag de muur willen knuffelen."

