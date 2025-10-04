Terwijl de kwalificatie in Singapore nog volop onderweg is, weet het kamertje van de wedstrijdleiding alvast dat het behoorlijk druk zal worden na afloop. Maar liefst vier coureurs worden na afloop van de sessie bekeken wegens het mogelijk overschrijden van de regels onder de gele vlag die aan het einde van de sessie hing.

Tegen het einde van Q1 in Singapore moest Pierre Gasly zijn wagen noodgedwongen aan de kant zetten met mechanische problemen, waardoor het geel op dat gedeelte van het circuit uitging. Dat betekende automatisch dat coureurs die nog mikten op een verbetering, op dat gedeelte van het circuit dienden te liften wegens de gele vlaggen. Vaak betekent dat dan automatisch dat een verbetering eigenlijk niet echt mogelijk meer is in je rondje, maar verrassend genoeg zagen we wél nog een aantal verbeteringen verschijnen.

Vier coureur op het matje

Zo wist onder meer Yuki Tsunoda de dans van het uitvallen in Q1 te ontspringen en volgden er nog andere verbeteringen. De FIA heeft besloten om na de sessie te gaan bekijken of Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg en George Russell wel hebben gehoorzaamd en van het gas zijn gegaan op het gedeelte waar Gasly geparkeerd stond. Toch opmerkelijk, want op Bortoleto na wisten de andere drie coureurs door te stoten naar Q2. Zodoende is de uitslag van de kwalificatie nu al twijfelachtig en valt het te bezien wat er wordt besloten.

Update 15:44: Russell weet inmiddels dat hij niet meer onderzocht wordt: no further action.

