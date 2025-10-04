Bortoleto, Hülkenberg en Tsunoda onder de loep bij de stewards
Bortoleto, Hülkenberg en Tsunoda onder de loep bij de stewards
Terwijl de kwalificatie in Singapore nog volop onderweg is, weet het kamertje van de wedstrijdleiding alvast dat het behoorlijk druk zal worden na afloop. Maar liefst vier coureurs worden na afloop van de sessie bekeken wegens het mogelijk overschrijden van de regels onder de gele vlag die aan het einde van de sessie hing.
Tegen het einde van Q1 in Singapore moest Pierre Gasly zijn wagen noodgedwongen aan de kant zetten met mechanische problemen, waardoor het geel op dat gedeelte van het circuit uitging. Dat betekende automatisch dat coureurs die nog mikten op een verbetering, op dat gedeelte van het circuit dienden te liften wegens de gele vlaggen. Vaak betekent dat dan automatisch dat een verbetering eigenlijk niet echt mogelijk meer is in je rondje, maar verrassend genoeg zagen we wél nog een aantal verbeteringen verschijnen.
Vier coureur op het matje
Zo wist onder meer Yuki Tsunoda de dans van het uitvallen in Q1 te ontspringen en volgden er nog andere verbeteringen. De FIA heeft besloten om na de sessie te gaan bekijken of Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg en George Russell wel hebben gehoorzaamd en van het gas zijn gegaan op het gedeelte waar Gasly geparkeerd stond. Toch opmerkelijk, want op Bortoleto na wisten de andere drie coureurs door te stoten naar Q2. Zodoende is de uitslag van de kwalificatie nu al twijfelachtig en valt het te bezien wat er wordt besloten.
Update 15:44: Russell weet inmiddels dat hij niet meer onderzocht wordt: no further action.
Gerelateerd
Net binnen
Russell verrast met pole position in Singapore, Verstappen blijft de McLarens voor
- 1 minuut geleden
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix Singapore: Russell pakt pole, Verstappen P2
- 21 minuten geleden
Bortoleto, Hülkenberg en Tsunoda onder de loep bij de stewards
- 29 minuten geleden
Verstappen boos op Colapinto tijdens VT3: "The fuck?!"
- 56 minuten geleden
'Verandering binnen team Verstappen: Red Bull ziet engineer vertrekken richting rivaal'
- 1 uur geleden
FIA doet uitspraak over Hamilton na overtreding rode vlag in training Singapore
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september