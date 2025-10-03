Zak Brown is een van de best betaalde bazen uit de gehele sportindustrie. Hij is natuurlijk de CEO van McLaren Racing en heeft een flinke bonus kunnen opeisen dankzij de topprestaties van het Formule 1-team. Ze zijn de regerend constructeurskampioenen en lijken dit jaar ook af te stevenen op de rijderstitel.

McLaren zakte richting de achterhoede aan het begin van het hybridetijdperk. Het is bijna niet meer voor te stellen, maar de Britse formatie werd slechts negende in de eindstand van de constructeurs in 2015 en 2017. Tussen de tweede race van 2014 en de negentiende race van 2019 werd er geen enkel podium gescoord. Sinds dat laatstgenoemde seizoen is McLaren de goede kant op gegaan. Daniel Ricciardo won de Grand Prix van Italië in 2021 en sinds halverwege 2023 zien we de papajakleuren bijna elk raceweekend op het podium.

Tientallen miljoenen

Vorig jaar won Lando Norris zijn eerste wedstrijd in Miami, voordat Oscar Piastri voor het eerst mocht plaatsnemen op de hoogste trede van het podium in Hongarije. Max Verstappen ging er met zijn vierde wereldkampioenschap vandoor, maar de constructeurstitel ging naar McLaren na een strijd met Ferrari - de eerste voor het team uit Woking sinds 1998. Norris en Piastri kunnen dit weekend in Singapore opnieuw de constructeurstitel veiligstellen.

De comeback van McLaren aan de top van de Formule 1 heeft Brown een mooi zakcentje opgeleverd. De Britse variant van de Kamer van Koophandel laat zien dat 'een directeur' maar liefst 37,3 miljoen pond in ontvangst mocht nemen, wat omgerekend bijna 43 miljoen euro is. Een woordvoerder van McLaren heeft bij Bloomberg aangegeven dat deze 'directeur' inderdaad Brown is. Het maakt de Amerikaan een van de best betaalde bazen in de sportindustrie. Ter vergelijking, Christian Horner verdiende naar verluidt ongeveer 10 miljoen Britse pond als CEO en teambaas van Red Bull Racing.

