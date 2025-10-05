Hoe laat begint vandaag de Formule 1 Grand Prix van Singapore?
De Grand Prix van Singapore staat vandaag op het programma. Vanwege het tijdsverschil tussen Zuidoost-Azië en Europa wordt de race lokaal in de avond verreden. Voor ons in Nederland betekent dit dat we iets eerder klaar moeten zitten dan normaal.
Met nog zeven races op de rol is het vandaag tijd voor de Grand Prix van Singapore. De stratenrace door Marina Bay is een populaire naam op de lijst met bestemmingen. Alhoewel inhalen door de smalle lay-out van de baan vaak lastig is, zorgt de race hier vaker wel dan niet voor het nodige spektakel. Niet in de laatste plaats omdat de kleinste foutjes vaak grote gevolgen hebben. De muren zijn nooit ver weg en ondanks de extreme hitte en hoge luchtvochtigheid, is er daarom van begin tot eind maximale concentratie vereist.
Marina Bay Street Circuit
Het asfalt van het Marina Bay Street Circuit is 5,063 kilometer lang en telt in totaal 23 bochten. In combinatie met de vaak hoge en drukkende temperaturen rond deze tijd van het jaar zorgt dit ervoor dat de Grand Prix van Singapore voor de coureurs één van de zwaarste races van het jaar is. Tijdens het racen wordt er veel vocht verloren, waardoor het lastig is om 61 ronden geconcentreerd te blijven. De smalle lay-out van het circuit biedt echter geen ruimte voor fouten. Ondanks dat inhalen hier in het verleden vaak lastig is gebleken, zorgt de race dan ook regelmatig voor spektakel.
Hoe laat begint de Grand Prix van Singapore?
De Grand Prix van Singapore wordt lokale tijd om 20:00 uur verreden. Dit is deels vanwege het tijdsverschil met Europa, maar ook vanwege de vaak extreem hoge temperaturen in het tropische land. Zo kan de gevoelstemperatuur ver in de avond nog ruim boven de dertig graden liggen. Met een tijdsverschil van zes uur betekent dit dat de Grand Prix van Singapore in Nederland om 14:00 uur van start gaat.
