Aan het einde van dit jaar barst de strijd om de rol van FIA-president los en terwijl het er lange tijd op leek dat Mohammed Ben Sulayem de enige kandidaat was. Deze week kwam daar plotseling de verrassende Virginie Philippot bij, die nu vertelt wat haar visie is en waarom ze kandidaat is.

Carlos Sainz senior, de vader van de Williams-coureur, overwoog lange tijd een gooi naar het voorzitterschap, maar zag daar uiteindelijk van af. Dat geldt niet voor Tim Mayer, die zich na zijn ontslag bij de FIA door nota bene Ben Sulayem eerder opstelde als tegenkandidaat voor de omstreden president. Recent voegde ook Laura Villars zich tot de kandidaten en het leek erop dat daarmee de poule aan kandidaten wel bekend was. Tot nu, want de Belgische Philippot, voormalig model en deelneemster aan Miss België, heeft zich nu verrassend kandidaat gesteld.

Vrouw van kleur

Met haar achtergrond als model en autosportjournaliste brengt Philippot een frisse wind in de race naar het voorzitterschap. Philippot, die ook deelnam aan de Miss International-verkiezing in 2017, vertelde op haar eigen Instagram dat de autosport een weerspiegeling moet zijn van de echte wereld: gedurfd, divers en verenigd. "Ik geloof dat de autosport de echte wereld moet weerspiegelen: gedurfd, divers en verenigd. Als vrouw met een wereldwijde visie ben ik hier om deuren te openen die te lang gesloten zijn gebleven," zei ze onder meer. Inmiddels heeft ze bij PlanetF1 wat meer duidelijkheid verschaft over haar visie: "Ik bied iets echt nieuws Ik ben een vrouw, een vrouw van kleur, die zich kandidaat stelt voor het FIA-voorzitterschap, iets wat nog nooit eerder is gezien in deze federatie. Mijn perspectief is anders, mijn energie is fris en ik wil bruggen bouwen waar anderen muren zien", stelt de Belgische.

Korte campagne

Ze vervolgt: "De FIA ​​kan niet zomaar dezelfde patronen blijven herhalen, ze moet durven innoveren. Dat is wat mij onderscheidt. Ik breng een combinatie van leiderschap, communicatie en internationale ervaring mee Ik begrijp zowel de sportieve als de bestuurlijke aspecten van de autosport en ik ben vastbesloten om de manier waarop de FIA ​​met haar leden en de rest van de wereld omgaat, te moderniseren." Ook laat ze weten hoe ze van plan is campagne te voeren in het korte tijdsbestek richting de verkiezingen van december: "Mijn campagne is gericht op dialoog, aandachtig luisteren naar de leden, hun zorgen begrijpen en oplossingen presenteren die voor hen relevant zijn. Ik geloof dat timing minder om maanden draait en meer om momentum. Mijn aankondiging weerspiegelt de overtuiging dat de FIA ​​zich moet ontwikkelen en dat ik klaar ben om deze uitdaging aan te gaan."

