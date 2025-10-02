Gabriel Bortoleto, voor Max Verstappen een bekende in zowel F1 als tijdens het simracen, keek zoals veel mensen toe hoe de Nederlander afgelopen weekend op de Nürburgring tijdens zijn debuut in GT3 meteen won. De Braziliaan was niet verrast en stelt dat hij hoopt ooit als teamgenoot van Verstappen mee te doen aan een race in endurance.

Dat Verstappen won bij zijn debuut in een GT3-auto in de NLS, was volgens Bortoleto geen verrassing. Dit zegt hij tegenover Motorsport.com. "Het verraste me niet. Hij wint in F1, waarom zou hij dan niet winnen in GT3? Hij had volgens mij eerder al een record op de Nordschleife verbroken, zij het onofficieel, dus ik verwachtte wel dat hij het goed zou doen in die race. En Chris deed het ook geweldig. Hoe hij de stap vanuit de simracewereld naar het echte circuit heeft gemaakt, is fantastisch. Hoe hij de laatste tijd in de races presteert, is zeer indrukwekkend."

Bortoleto wil met Verstappen en Alonso 24 uur rijden

Bortoleto zou wel interesse hebben in een 24 uur van Nürburgring of Le Mans met Verstappen en Alonso. "Dat zou ik geweldig vinden. Het is iets wat ik absoluut in de toekomst wil doen. Maar nu nog niet. Ik ben net in de Formule 1 begonnen en wil hier een lange en hopelijk succesvolle carrière hebben. Het heeft nu dus nog niet mijn focus. Maar later zou ik heel graag samen met hem een auto delen. Misschien zelfs ook met Fernando. Dat zou echt heel cool zijn, om samen met hen een auto te delen."

Bortoleto over toekomstplannen

Bortoleto heeft sowieso nog veel toekomstplannen buiten F1. "Sommige zaken staan hoger op mijn verlanglijstje dan andere, maar in de basis wil ik alles wel een keer proberen. Iedereen weet dat het gevaarlijk is, de Indy 500, maar waarom zou je niet een beetje van die adrenaline willen voelen? Misschien dus ooit, maar dan pas ver in de toekomst. Voor nu is dat nog geen optie."

