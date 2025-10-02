Norris reageert cynisch na vragen over titelstrijd en Verstappen: "Ja, ik ben heel bang!"
Lando Norris reageert cynisch als hij wordt gevraagd naar mogelijke teamorders binnen McLaren, nu Max Verstappen de druk in de titelstrijd wat opvoert, maar erkent dat de Nederlander nog een kans heeft om de titel te winnen.
Het Formule 1-seizoen van 2025 kent nog zeven raceweekenden, waarvan drie sprintweekenden. Er kunnen maximaal nog 199 punten verdiend worden. Oscar Piastri gaat aan kop in het wereldkampioenschap met een voorsprong van 25 punten op Lando Norris en 69 punten op Max Verstappen. Het verschil tussen Norris en Verstappen is 44 punten. Alhoewel de titelstrijd dus voornamelijk tussen de heren van McLaren lijkt te gaan, voert Verstappen van achteren de druk op. In de afgelopen twee races heeft hij zijn achterstand op Piastri immers teruggebracht van 104 punten naar de eerder genoemde 69 punten.
Norris over titelkansen Verstappen
Norris erkent dat Verstappen inderdaad een factor is in de titelstrijd, die vooralsnog dus tussen drie coureurs gaat: "Hij is een uitdager", klinkt het op de persconferentie in Singapore. "In de eerste zes of zeven races daagden ze ons uit en stonden ze dichtbij in het wereldkampioenschap. Daarna voerden wij wat updates door en namen we wat afstand. Een paar weken terug hebben zij updates doorgevoerd, en nu lijken ze weer wat op ons niveau te zitten. Er is een kans, dus meer dan nul. Ik weet het niet. Je kunt er statistieken op los laten, maar er is een kans."
Cynisch na vraag over teamorders
Nu McLaren Verstappen niet langer kan negeren in de strijd om het wereldkampioenschap bij de coureurs, wordt er veel gesproken over dat de Britse formatie mogelijk gedwongen wordt te kiezen tussen Norris en Piastri qua wie ze gaan steunen in de titelstrijd, zodat de ander voor back-up kan zorgen. Gezien de achterstand van Norris zou hij mogelijk bedrogen uit kunnen komen als het zover komt. Als hij de vraag krijgt of hij zich hier zorgen over maakt, reageert de Brit cynisch: "Daar maak ik me echt heel veel zorgen over! Ik ben héél bezorgd en bang. Ik ben eigenlijk wel blij dat je die vraagt stelt. Want, nee."
