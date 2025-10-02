Riccardo Patrese verwacht dat McLaren binnenkort één coureur de voorkeur zal moeten geven in de strijd om het wereldkampioenschap, omdat Max Verstappen de druk van achteren begint op te voeren. Iets wat volgens de Italiaan waarschijnlijk slecht uit gaat pakken voor Lando Norris.

Met een onderling verschil van 25 punten hebben Oscar Piastri en Lando Norris een titelstrijd voorhanden. Er zijn nog zeven races en drie sprintraces te gaan, wat betekent dat Norris de achterstand op zijn teammaat nog ruimschoots weg kan poetsen. Maar er is één probleem voor de Brit: Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen begint de druk op te voeren en heeft zijn achterstand op Piastri teruggebracht naar 69 punten, waar het gat naar Norris nog 44 punten bedraagt. Riccardo Patrese verwacht dat dit McLaren dwingt om een lastige beslissing te nemen rondom hun coureurs.

Lastige keuze voor McLaren?

"Als je zo dominant bent als McLaren was tot de afgelopen twee races, kan je het hebben over 'we zijn een team.' Maar onderaan de streep moeten ze een beslissing nemen", vertelt de zesvoudig racewinnaar bij Escapist Magazine. "Toen ik voor Williams reed, waren we ook een team. Iedereen deed zijn best voor het team en de coureurs. Maar als je voor het kampioenschap vecht, moet het team werken voor het beste resultaat voor het team en de coureur. Als iemand anders, zoals Verstappen, druk begint uit te oefenen, moet je als team een beslissing nemen. En iemand zal daar niet blij van worden, waarschijnlijk Lando Norris."

In het belang van het team

De Italiaan vervolgt: "Toen ik in 1983 voor Brabham reed zeiden ze tegen mij: 'We gaan voor het kampioenschap met Nelson Piquet'. Ik ging akkoord, anders zouden we Alain Prost en Renault niet verslaan. We testten onderdelen uit op mijn auto om ze te verbeteren en plaatsten ze daarna voor de volgende race op de auto van Nelson. Ik ben waarschijnlijk zeventien jaar actief geweest in de Formule 1, omdat de teams waar ik voor reed, wisten hoe loyaal ik was. Ik had meer interesse in het helpen van het team dan in het focussen mijn eigen gewin."

