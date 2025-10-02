close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen smirking in front of a Singapore-themed background

FIA past Dutch GP-wijziging ook toe in Singapore l GPFans News

FIA past Dutch GP-wijziging ook toe in Singapore l GPFans News

Jan Bolscher
Verstappen smirking in front of a Singapore-themed background

De FIA heeft, net zoals tijdens de Dutch Grand Prix, de snelheid in de pitstraat in Singapore verhoogd van 60 naar 80 km per uur. De angst bestaat dat de race, bij het uitblijven van chaos, een eenstopper wordt. Daar wil de FIA met de verhoging van de snelheid in de pitstraat een stokje voor steken en hopen dus dat teams met deze verhoging eerder voor een tweestopper zullen kiezen. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

Gerelateerd

Max Verstappen Singapore
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

'Horner accepteerde lagere afkoopsom bij Red Bull Racing voor snelle F1-terugkeer'
Christian Horner

'Horner accepteerde lagere afkoopsom bij Red Bull Racing voor snelle F1-terugkeer'

  • 14 minuten geleden
Kravitz blikt terug op beruchte Sky Sports-boycot Red Bull:
Sky Sports-boycot

Kravitz blikt terug op beruchte Sky Sports-boycot Red Bull: "Ik snapte het niet"

  • 31 minuten geleden
'McLaren moet nadelige keuze voor Norris gaan maken door Verstappen'
Max Verstappen

'McLaren moet nadelige keuze voor Norris gaan maken door Verstappen'

  • 47 minuten geleden
Verstappen over opwaartse lijn bij Red Bull: 'Er is daarom veel vertrouwen'
Max Verstappen

Verstappen over opwaartse lijn bij Red Bull: 'Er is daarom veel vertrouwen'

  • 1 uur geleden
FIA past Dutch GP-wijziging ook toe in Singapore l GPFans News
GPFans News

FIA past Dutch GP-wijziging ook toe in Singapore l GPFans News

  • 1 uur geleden
Norris verwacht verbetering in Singapore ten opzichte van Verstappen: 'Gaat ons beter liggen'
Lando Norris

Norris verwacht verbetering in Singapore ten opzichte van Verstappen: 'Gaat ons beter liggen'

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x