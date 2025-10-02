Aan het einde van dit jaar barst de strijd om de rol van FIA-president los en terwijl het er lange tijd op leek dat Mohammed Ben Sulayem de enige kandidaat was, zijn er twee kandidaten aan toegevoegd. Inmiddels is ook kandidaat nummer vier een feit en het gaat om een bijzondere aanmelding.

Carlos Sainz senior, de vader van de Williams-coureur, overwoog lange tijd een gooi naar het voorzitterschap, maar zag daar uiteindelijk van af. Dat geldt niet voor Tim Mayer, die zich na zijn ontslag bij de FIA door nota bene Ben Sulayem eerder opstelde als tegenkandidaat voor de omstreden president. Recent voegde ook Laura Villars zich tot de kandidaten en het leek erop dat daarmee de poule aan kandidaten wel bekend was. Tot nu, want de Belgische Virginie Philippot, voormalig model en deelneemster aan Miss België, heeft zich nu verrassend kandidaat gesteld.

Artikel gaat verder onder video

Miss België-deelneemster kandidaat

Met haar achtergrond als model en autosportjournaliste brengt Philippot een frisse wind in de race naar het voorzitterschap. Philippot, die ook deelnam aan de Miss International-verkiezing in 2017, benadrukt dat de autosport een weerspiegeling moet zijn van de echte wereld: gedurfd, divers en verenigd. "Ik geloof dat de autosport de echte wereld moet weerspiegelen: gedurfd, divers en verenigd. Als vrouw met een wereldwijde visie ben ik hier om deuren te openen die te lang gesloten zijn gebleven," verklaart ze. Haar kandidatuur komt op een moment dat de FIA voor belangrijke keuzes staat, met de verkiezingen die in december in Tasjkent, Oezbekistan, plaatsvinden. "Laten we een FIA bouwen die echt inclusief is voor elke stem, elk verhaal, elke passie. De race naar de toekomst begint nu.”

Gerelateerd