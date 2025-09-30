Leonardo Fornaroli is de leider in het FIA Formule 2-kampioenschap, maar hij heeft nog steeds geen enkele connectie met een Formule 1-team. Hij is geen reservecoureur of überhaupt lid van een juniorteam. James Robinson, teambaas van Invicta Racing, komt op voor de jonge Italiaan.

Fornaroli heeft niet vaak op de hoogste trede van het podium gestaan, maar toch is hij FIA Formule 3 kampioen geworden en gaat hij dit jaar op jacht naar de Formule 2-titel. Na slechts één overwinning in de Formule 4 en een matige periode in de Formule Regional kwam hij in de Formule 3 terecht met Trident. Hij won geen enkele race, maar door constant goed te scoren en toch een flink aantal podiums binnen te slepen met P2- en P3-resultaten, werd hij alsnog kampioen in 2024. Fornaroli maakte de stap richting de F2 met Invicta Racing en ligt nu met nog twee weekenden te gaan aan de leiding van het kampioenschap. Hij vocht sowieso al om de titel, opnieuw door constant punten te pakken, maar in de tweede helft van het seizoen heeft hij bijna de helft van de wedstrijden gewonnen. Invicta Racing is hetzelfde team waar Gabriel Bortoleto vorig jaar F2-kampioen mee werd.

Even sterk of zelfs sterker dan Bortoleto

"Leo is fenomenaal geweest om mee te werken, het gehele team kan dat beamen", begon Robinson tegenover Autosport. "Het is het tweede jaar op rij dat we een F3-kampioen in ons team hebben en natuurlijk zijn je verwachtingen dan hoog. Vorig jaar werkten we met Gabi [Bortoleto], die nu zijn vaardigheden in F1 laat zien, dus de verwachtingen waren waarschijnlijk onredelijk hoog voor Leo. We hebben een boel tijd besteed aan het proberen dat te compenseren voor zijn bestwil. Maar waar we achter kwamen - en ik wil niet te veel vergelijkingen maken met Gabi - dat zijn ontwikkeling even sterk of zelfs sterker is geweest."

Fornaroli is een Moneyball-type

"Wanneer wij bijvoorbeeld aan de pitmuur tijdens een safety car-periode zeggen dat het lastig wordt om te winnen, dan houdt Leo juist zijn hoofd erbij en blijft hij ronde na ronde constant presteren", vervolgde Robinson die Fornaroli meermaals successen heeft zien boeken in inhaalraces. "Tegen het einde van de race heeft hij dan een voorsprong van vier of vijf seconden en wint hij vrij comfortabel. Dit deed hij in de sprintrace in België en de hoofdrace in Hongarije. Het is verbazingwekkend dat hij niet al is aangekondigd voor een F1-rol voor volgend jaar, aangezien de meeste andere coureurs in de top acht van het kampioenschap al deel uit maken van een academie van een F1-team. Leo is een Moneyball-type", zo verwijst hij naar de honkbalfilm met onder andere Brad Pitt. "Hij doet geen uitbundige acties, zoals sommige andere coureurs. Hij doet geen rare dansjes op het podium. Hij is niet uitgesproken in de media. Maar als iemand die 20 jaar in de Formule 1 heeft gewerkt en weet wat F1-teams in coureurs zoeken, kan ik zeggen dat Leo uitzonderlijk is als het gaat om het ontwikkelen van een auto."

