George Russell en Mercedes zijn er nog steeds niet uit over een verlenging van zijn contract voor volgend jaar en daar lijkt een reden voor te zijn. Russell heeft veel eisen, eisen waar Toto Wolff en Mercedes nog niet aan toe willen geven.

Dit weet AS-web te melden. Volgens de site zou Russell graag een contract van drie jaar willen, terwijl Mercedes haar flexibiliteit richting 2027 wil behouden door Russell een eenjarig contract te geven. Russell wilde hier in eerste instantie niet in meegaan, maar lijkt nu toch besloten te hebben om het eenjarig contract te accepteren. De reden waarom het nog niet afgerond is, is het salaris van Russell. Russell wil meer dan Mercedes momenteel wil geven, waarbij de Brit mikt op een contract dat Lando Norris nu ook bij McLaren heeft. Merecedes wil logischerwijs wel het contract verhogen van Russell, maar niet tot die hoogte.

Russell heeft ook een eis bij eenjarig contract

Naast het salaris is er nog een eis die Russell zou hebben. De Brit zou graag een automatische verlenging in zijn contract willen (als hij eenjarig contract tekent) die te maken heeft met zijn prestaties ten opzichte van teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De rookie komt er dit seizoen eigenlijk niet aan te pas, zowel op zaterdag als zondag, waardoor het vrij logisch is dat Russell zo'n automatische verlenging zou willen. Of Mercedes hierin meegaat is nog maar afwachten. Dit zou volgens de site ook de voornaamste reden zijn dat het contract nog niet afgerond is, want Mercedes en teambaas Toto Wolff zijn niet bereid het geëiste salaris te betalen en de clausule in het eenjarige contract van Russell te zetten.

Situatie Antonelli

Antonelli zou, in tegenstelling tot Russell, wel een simpel eenjarig contract willen tekenen. Dit is op zich niet gek, gezien het feit dat hij als rookie vrij weinig te eisen heeft en al blij zal zijn als hij in 2026 weer in een auto van Mercedes mag rijden. Daarnaast is er bij andere teams ook amper plek meer voor de Italiaan, waardoor dit zijn enige echte optie lijkt te zijn. Voor nu is het dus vooral de vraag of hij Russell of iemand anders als teamgenoot gaat krijgen.

