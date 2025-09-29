Jann Mardenborough kwam 24.496 seconden tekort op Max Verstappen in de 57. ADAC Barbarossapreis. De coureur van het Haupt Racing Team (HRT) is lovend over de Nederlander en genoot ervan dat hij het podium kon delen met "de beste coureur die ooit heeft geleefd". Mardenborough hoopt tevens dat Verstappen in de Formule 1 Oscar Piastri gaat verslaan.

Verstappen had zich als derde gekwalificeerd voor de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Hij kwam goed weg toen de lichten uitgingen en pakte de leiding af bij de start. Toen hij de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing overhandigde aan Chris Lulham, was de voorsprong meer dan een minuut. Lulham kwam een aantal Code 60-zones tegen, waardoor hij tijd verloor ten opzichte van de Mustangs van HRT, maar uiteindelijk zag hij alsnog als eerste de zwart-witgeblokte vlag. Mardenborough maakte zeven posities goed op weg naar P2 samen met Dennis Fetzer en Fabio Scherer. Ze versloegen Ford-teamgenoten Vincent Kolb en Frank Stippler. Mardenborough maakte in 2015 op de Nürburgring Nordschleife een zware crash mee, waarbij zijn Nissan over de muur vloog. Een toeschouwer kwam toen om het leven. Dit was zijn eerste GT3-race in de NLS sinds die crash.

Verstappen de beste coureur die ooit heeft geleefd

"Ik ben heel blij om weer terug te zijn. Het is tien jaar geleden dat ik hier mijn ongeluk had", begon Mardenborough tegenover VLNFP. "Ik heb altijd de intentie gehad om hier weer te racen, maar ik ging naar Japan, andere dingen gebeurden, maar ik voel me bevoorrecht om hier te zijn met Ford Racing en HRT in de Mustang. Om dan een podium te pakken bij deze terugkeer en dan ook nog eens te racen tegen Max, die ik beschouw als de beste coureur die ooit heeft geleefd, en zijn teamgenoot... Ik ben er nu nog kalm onder, maar morgen denk ik eraan terug als een memorabel moment, iets wat ik mijn toekomstige kinderen wil laten zien."

Haupt Racing Team

Yokohama tegen Michelin

De Brit zag de grote voorsprong van Verstappen en wijst vooral naar de banden: "Het grote verschil is het rubber. De Yokohama [waarop Mardenborough reed] wordt op rap tempo doorontwikkeld. En voor Ford is dit eigenlijk het eerst competitieve seizoen, waarbij de auto stap voor stap wordt verbeterd, en volgend jaar komt er een Evo-pakket aan. De Ferrari is al verder ontwikkeld op de Michelin-band, die heel sterk is. We zaten niet ver weg, maar het is ontzettend indrukwekkend wat Max hier heeft gedaan, terwijl hij normaal gesproken in een Formule 1-auto zit. Het verbaast me niet, hoor, want hij zit sowieso in de top drie coureurs die ooit hebben geleefd. Het was genieten om het podium met hem te delen en ik hoop dat hij de strijd kan aangaan met Piastri voor het kampioenschap."

