Isack Hadjar (21) is misschien wel de meest indrukwekkende rookie van dit F1-seizoen. De Frans-Algerijnse coureur weet zich uitstekend staande te houden bij Racing Bulls en wordt genoemd als de grootste kanshebber om in te stappen naast Max Verstappen in 2026. Maar zijn grote idool, is en blijft Lewis Hamilton. Is er een kans dat hij ooit nog samen met hem gaat rijden?

Hadjar maakte al een paar jaar deel uit van het opleidingsprogramma van Red Bull, alvorens hij in 2025 de kans kreeg bij het zusterteam Racing Bulls. Daar wist hij direct indruk te maken. Op moment van schrijven bekleedt Hadjar de negende plaats in het kampioenschap en staat hij hoger geklasseerd dan teamgenoot Liam Lawson. Hadjar wordt dan ook veelvuldig genoemd als de opvolger van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing vanaf 2026. Dat zou betekenen dat hij plaats gaat nemen naast wereldster Verstappen, een positie waarin al zijn voorgangers gesneuveld zijn. Hadjar is echter niet iemand die zomaar een uitdaging uit de weg gaat. In gesprek met Bilel Jkitou op YouTube vertelt hij over zijn toekomst.

Hadjar zou het "een eer" vinden om samen met Hamilton te rijden

Hoewel Hadjar op het punt staat om gepromoveerd te worden naar Red Bull Racing, is het geen geheim dat hij een groot fan is van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt momenteel bij concurrent Ferrari. Is het stiekem geen droom van Hadjar om nog eens samen te rijden met de Brit? "Het zou een eer zijn, maar het is onmogelijk wat betreft de timing, contracten en het einde van zijn carrière", zegt Hadjar. "Ja, helaas, het is niet mogelijk. Althans, dat denk ik."

Samenwerking Hadjar en Hamilton gaat niet gebeuren

Hadjar doelt hiermee op een aantal zaken. Allereerst staat hij nog aan het begin van zijn loopbaan, terwijl de kans bestaat dat Hamilton na 2026 al stopt met racen. Daarnaast behoort Hadjar tot de Red Bull-familie en maakt hij kans op promotie naar een topteam. Hadjar zal alle banden met Red Bull moeten doorsnijden, iets dat hij in dit stadium natuurlijk nooit gaat doen. Hamilton daarentegen rijdt bij Ferrari in de hoop daar nog één keer een wereldtitel te pakken, alvorens hij kan afzwaaien. Voor het moment daar is dat Hadjar mogelijk in een situatie komt dat hij moet gaan kiezen tussen teams, is Hamilton hoogstwaarschijnlijk al lang en breed gestopt. Daarnaast heeft hij nog te maken met Charles Leclerc, die bij Ferrari een langlopend contract heeft.

Hadjar focust zich niet op carrière en geld

En dus focust Hadjar zich wat betreft zijn toekomst op andere zaken. Zijn doel is om de beste ter wereld te worden. Hij geeft daarbij weinig om zijn carrière en geld. "Alle moeite en energie die wij er nu insteken is niet alleen om een carrière te bouwen en geld te verdienen", zo zegt hij. "Ik ben hier puur om aan mijzelf te bewijzen dat ik de beste ben. Dat is de enige reden dat ik hier ben."

Hadjar wil beter zijn dan wie dan ook

Kampioenschappen winnen is natuurlijk mooi, maar dat is in essentie niet perse wat Hadjar nastreeft. "Titels zijn geweldig, maar aan het einde van mijn loopbaan wil ik kunnen zeggen dat niemand beter was dan ik in wat ik deed", zo besluit de 21-jarige coureur.