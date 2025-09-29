Max Verstappen vocht tijdens de openingsfase van de 57. ADAC Barbarossapreis met de Haupt Racing Team-Ford Mustang van Frank Stippler en de Walkenhorst Motorsport-Aston Martin van Christian Krognes, voordat hij een gat van meer dan een minuut sloeg. De Red Bull F1-coureur pakte zijn eerste Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) overwinning samen met Chris Lulham. Krognes heeft alleen maar goede woorden over voor Verstappen.

Krognes was drie seconden rapper dan Verstappen in de kwalificatie, nadat hij er een rondje met minder verkeer uit kon slepen, toen de baan was opgedroogd. De Nederlander pakte hem echter meteen terug bij de start. Tim Heinemann wilde de leiding pakken in de Cup 2-klasse voor Porsche 911 GT3 Cup-auto's. Hij remde echter te laat en spinde in de remzone. De Speedworxx Automotive-coureur toucheerde de achterkant van Krognes, waardoor de linkerhelft van de diffuser van de Walkenhorst-Aston Martin afbrak. Krognes voelde dat de schade een impact had op de wegligging van zijn Vantage AMR GT3 Evo en niet meer met Verstappen mee kon komen. Hij werd uiteindelijk vijfde algemeen en eerste in de SP9 Pro-Am-klasse samen met amateurrijder Anders Buchardt en juniorcoureur Mateo Villagomez. Krognes is de ronderecordhouder op de NLS-layout van de Nürburgring met een 7:49.578 en stond er versteld van dat Verstappen dicht bij deze tijd kwam.

Verstappen twee seconden binnen het ronderecord

"Ik zag op een gegeven moment een auto zijwaarts op me afkomen in mijn spiegels", begon Krognes. "Ik probeerde het nog te ontwijken, maar helaas kregen we toch een tik. Het heeft ons linkerwiel beschadigd. Het was daardoor een lastige stint, maar wel zo leuk als dat ik had gehoopt. Maar ik wou dat we een auto hadden gehad waarmee we echt konden vechten."

De Noor maakte een ongeplande pitstop in de openingsfase, zodat de crew van Walkenhorst Motorsport de schade kon bekijken en misschien wat reparaties kon doen. "Ja, ik was constant in communicatie met het team over wat er gebeurde. Tegelijkertijd wilde ik heel graag Max en Frank blijven volgen. Maar na twee ronden was dat onmogelijk, dus ik stopte met pushen om de auto te sparen."

Hij kreeg tijdens de tv-uitzending te horen dat Verstappen een 7:51.514 als snelste ronde had gereden. "Een 7:51 in deze omstandigheden is heel erg snel. Hulde aan hem. Maar ik ben blij dat ik nog steeds het record in handen heb", sloot Krognes lachend af.

