'Mercedes overweegt tóch coureurswissel', Stella gaat in op sleutel achter zege Verstappen | GPFans Recap

Het GT3-racedebuut van Max Verstappen vindt morgen plaats, maar er gaat nog veel meer nieuws rond in de wereld van de Formule 1. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal op de hoogte bent.

De rijdersbezetting bij Mercedes voor het F1-seizoen van 2026 is nog steeds niet vastgelegd. Max Verstappen werd in verband gebracht met de Zilverpijlen. Teambaas Toto Wolff heeft uitgelegd waar hij met de Red Bull-coureur over heeft gesproken tijdens de zomerstop. Nu wordt een andere topcoureur gelinkt aan Mercedes en zou een rijderswissel voor volgend jaar mogelijk alsnog in de maak zijn. Ondertussen geeft Lewis Hamilton een update over de gezondheid van zijn hondje Roscoe en gaan McLaren-teambaas Andrea Stella en Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda in op de verrassend snelle pace van de RB21. Verder blikken we vooruit op het GT3-racedebuut van Verstappen met details over de Ferrari 296 GT3 en diens teamgenoot Chris Lulham.

Wolff verklaart gesprekken met Verstappen tijdens zomerstop

Tijdens de zomerstop doken er diverse foto’s op van Max Verstappen, die een bezoek bracht aan Toto Wolff in Sardinië. De Nederlander werd meerdere keren in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, maar Wolff onthult dat het daar helemaal niet over ging. "We hebben het in de zomer niet al te veel gehad over grote sportieve zaken. Het ging meer, laten we zeggen, op persoonlijk niveau", verklaarde hij tegenover PlanetF1. Lees hier het hele artikel over gesprekken tussen Toto Wolff en Max Verstappen.

Hamilton deelt update over penibele situatie rondom Roscoe

Lewis Hamilton stond vandaag op de planning om de bandentest voor Pirelli af te werken in Mugello, maar had zich afgemeld, waardoor reservecoureur Zhou Guanyu de Ferrari overnam. Donderdag liet de zevenvoudig kampioen weten dat het momenteel niet goed gaat met Roscoe, die veel voor hem betekent. Een dag later meldt Hamilton wat er precies aan de hand is: "Roscoe heeft opnieuw longontsteking gekregen en had moeite met ademhalen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en in slaap gebracht om hem rustig te houden terwijl ze onderzoeken deden", legt hij uit op Instagram. Toch verliep dat niet helemaal volgens plan. Lees hier het hele artikel over de hond van Lewis Hamilton.

'Mercedes overweegt tóch coureurswissel voor 2026: topcoureur in beeld'

Het was lange tijd hét onderwerp van gesprek in en buiten de paddock: Max Verstappen die mogelijk met Mercedes in zee zou gaan voor 2026. Deze verhalen deden met name de ronde toen Christian Horner nog met de scepter zwaaide bij Red Bull Racing. Verstappen heeft echter enige tijd geleden bevestigd dat hij nog minstens één jaar bij Red Bull blijft - en misschien nog wel veel langer. Daarmee ging de deur naar Mercedes - in ieder geval tijdelijk - in het slot. Iedereen ging ervan uit dat Mercedes door zou gaan met George Russell en Kimi Antonelli. Maar dit is mogelijk toch niet het geval. Lees hier het hele artikel over de mogelijke coureurswissel bij Mercedes.

Stella vreest dat Verstappen McLaren blijft verslaan: "Zou me niks verbazen"

Max Verstappen heeft sinds de zomerstop van de Formule 1 voorbij is meer punten gescoord dan de beide McLaren-coureurs bij elkaar. Andrea Stella denkt dat Red Bull Racing de zegereeks voort kan zetten. De teambaas van McLaren gaat in op een technische doorbraak bij de RB21-bolide. "Ze hadden een nieuwe vloer meegenomen naar Monza", begon Stella over Red Bull tegenover ESPN. "Ze kunnen daardoor wellicht hun auto wat anders afstellen. We horen Verstappen nu praten over dat [de auto] veel beter aan het asfalt plakt dan voorheen. Dus het kan zijn dat ze performance hebben gevonden. Het zou me dan ook niks verbazen als Red Bull doorgaat met de reeks waaraan ze begonnen zijn. Lees hier het hele artikel over Andrea Stella die vreest voor Max Verstappen.

Verstappen op de Nürburgring: hoe sterk zijn de GT3-Ferrari en zijn teamgenoot Lulham?

Max Verstappen zal morgen (zaterdag) zijn eerste wedstrijd doen achter het stuur van een GT3-bolide. Hij heeft zich samen met Emil Frey Racing en Chris Lulham ingeschreven met een Ferrari 296 GT3 voor de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Hoe zit het met de overwinningskansen van Verstappen? GPFans gaat er dieper op in. We krijgen inzage in de zogeheten Balance of Performance en leggen uit waarom de snelheid van Lulham niet onderschat mag worden. Lees hier het hele artikel over de auto en teamgenoot van Max Verstappen.

Tsunoda trok eigen plan voor beste Red Bull-resultaat: "Ik deed wat anders dan Verstappen"

Het kan zomaar zijn dat Yuki Tsunoda in de slotfase van het F1-seizoen 2025 vooraan het veld te zien is. De tweede coureur van Red Bull Racing behaalde tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn beste resultaat tot nu toe. Wellicht dat hij binnenkort Max Verstappen kan ondersteunen in de strijd tegen McLaren, want ze hebben iets gevonden dat werkt. "Het geeft me zeker wat meer zelfvertrouwen voor de toekomst", antwoordde Tsunoda op de vraag van Juan Pablo Montoya bij F1 TV hoe dit resultaat voelde. "We hadden wat veranderingen aangebracht aan de auto." Dit kwam nadat Tsunoda bepaalde dingen had voorgesteld aan de engineers omtrent de setup. "Dat kreeg veel steun van het team." Lees hier het hele artikel over een zelfverzekerde Yuki Tsunoda.

