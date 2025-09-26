Hamilton deelt update over penibele situatie rondom Roscoe
Lewis Hamilton heeft een update gedeeld over de medische status van zijn hond Roscoe. De trouwe viervoeter van de zevenvoudig kampioen ligt in coma in het ziekenhuis en het is onduidelijk of het huisdier hieruit zal ontwaken, zo meldt de Ferrari-coureur.
Jarenlang was niet alleen Roscoe aan de zijde van Hamilton aanwezig, ook zijn voormalige huisdier Coco was erbij. Laatstgenoemde overleed echter in 2020 aan een hartaanval, waardoor Hamilton extra zuinig is op Roscoe, die inmiddels twaalf jaar oud is. Hamilton stond vandaag op de planning om de bandentest voor Pirelli af te werken in Mugello, maar heeft zich afgemeld, waardoor reservecoureur Zhou Guanyu de Ferrari overneemt.
Roscoe in coma
Donderdag liet de zevenvoudig kampioen weten dat het momenteel niet goed gaat met Roscoe, die veel voor hem betekent. Een dag later meldt Hamilton wat er precies aan de hand is: "Roscoe heeft opnieuw longontsteking gekregen en had moeite met ademhalen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en in slaap gebracht om hem rustig te houden terwijl ze onderzoeken deden", legt hij uit op Instagram. Toch verliep dat niet helemaal volgens plan. "Tijdens dat proces stopte zijn hart. Ze hebben zijn hartslag weer teruggekregen en nu ligt hij in coma. We weten niet of hij hieruit zal ontwaken. Morgen zullen we proberen hem wakker te maken", aldus Hamilton.
