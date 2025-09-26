Max Verstappen heeft sinds de zomerstop van de Formule 1 voorbij is meer punten gescoord dan de beide McLaren-coureurs bij elkaar. Andrea Stella denkt dat Red Bull Racing de zegereeks voort kan zetten. De teambaas van McLaren gaat in op een technische doorbraak van de RB21-bolide.

Verstappen sleepte in Italië en Azerbeidzjan voor het eerst dit seizoen twee achtereenvolgende overwinningen binnen. Hij heeft zo zijn achterstand op Oscar Piastri zien krimpen van 104 naar 69 punten. Red Bull introduceerde een nieuwe vloer voor de Grand Prix van Italië en dat zou de zogeheten operating window of werkvenster ten goede zijn gekomen. Stella vreest dat de uitmuntende vorm van Verstappen een gevaar op kan leveren in de slotfase van het seizoen, ondanks dat de Nederlander nog wel een flink gat moet zien te overbruggen. De McLaren-teambaas verwacht Red Bull vaker op de bovenste trede van het podium.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull en Verstappen zijn zeer serieuze kanshebbers

"Ze hadden een nieuwe vloer meegenomen naar Monza", begon Stella over Red Bull tegenover ESPN. "Ze kunnen daardoor wellicht hun auto wat anders afstellen. We horen Verstappen nu praten over dat [de auto] veel beter aan het asfalt plakt dan voorheen. Dus het kan zijn dat ze performance hebben gevonden. Het zou me dan ook niks verbazen als Red Bull doorgaat met de reeks waaraan ze begonnen zijn. Pole position in Monza, overwinning, pole position hier... Red Bull is een zeer serieuze kanshebber om races te winnen en voor het rijderskampioenschap te vechten."

Gevraagd of hij echt denkt dat Verstappen nog de titel kan pakken, antwoordde de Umbriër: "Een stevige ja. Kan je het in hoofdletters zetten? Zet mijn citaat maar in hoofdletters."

Related image

Gerelateerd