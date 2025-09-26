Tijdens de zomerstop doken er diverse foto’s op van Max Verstappen, die een bezoek bracht aan Toto Wolff in Sardinië. De Nederlander werd meerdere keren in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, maar Wolff onthult dat het daar helemaal niet over ging.

Het is geen geheim dat de teambaas van Mercedes een groot bewonderaar is van de viervoudig wereldkampioen. Wolff had bovendien de kans om Verstappen aan zich te binden, nog voordat de Nederlander in 2015 bij Toro Rosso debuteerde. Bij Mercedes was er destijds echter geen plek in de Formule 1, aangezien Nico Rosberg en Lewis Hamilton de stoeltjes bezetten. Red Bull kon wél direct een zitje aanbieden bij zusterteam Toro Rosso (nu Racing Bulls), waardoor de keuze snel was gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Onrust bij Red Bull zorgde voor twijfels over toekomst Verstappen

Begin 2024 kwam naar buiten dat het binnen Red Bull Racing rommelde. Voormalig teambaas Christian Horner zou lijnrecht tegenover Helmut Marko hebben gestaan. Dat zorgde ervoor dat Verstappen zijn loyaliteit uitsprak aan de Red Bull-adviseur. De onrust binnen het team leidde er bovendien toe dat er werd gespeculeerd over de toekomst van Verstappen bij Red Bull. De viervoudig kampioen heeft een contract dat hem tot en met 2028 bij de renstal houdt, maar er werd even getwijfeld aan zijn toekomst. In Hongarije maakte Verstappen zelf duidelijk dat hij komend jaar in ieder geval nog voor Red Bull rijdt. Zijn wens is bovendien om zijn hele carrière bij één team te blijven, zo liet hij weten.

Wolff verklaart gesprekken met Verstappen tijdens zomerstop

Tijdens de zomerstop verschenen er beelden van Verstappen die het jacht van Wolff bezocht in Sardinië. In het licht van de geruchten ontstond daarop het verhaal dat Verstappen mogelijk zou overstappen. Wolff verklaart tegenover PlanetF1 dat de gesprekken met Verstappen helemaal niet van sportieve aard waren: “We hebben het in de zomer niet al te veel gehad over grote sportieve zaken. Het ging meer, laten we zeggen, op persoonlijk niveau.”

Gerelateerd