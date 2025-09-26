Verstappen op de Nürburgring: hoe sterk zijn de GT3-Ferrari en zijn teamgenoot Lulham?

Max Verstappen zal aankomende zaterdag zijn eerste wedstrijd doen achter het stuur van een GT3-bolide. Hij heeft zich samen met Emil Frey Racing en Chris Lulham ingeschreven met een Ferrari 296 GT3 voor de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Hoe zit het met de overwinningskansen van Verstappen? GPFans gaat er dieper op in.

Het komt zelden voor dat een Formule 1-coureur een uitstapje maakt naar een ander autosportkampioenschap. De meest recente voorbeelden van serieuze avonturen buiten de koningsklasse zijn Fernando Alonso die de Grand Prix van Monaco in 2017 oversloeg om de Indianapolis 500 te doen, en Nico Hülkenberg die in 2015 de 24 uur van Le Mans won. Verstappen heeft al lange tijd de droom gehad om te racen op de Nürburgring Nordschleife, het beruchte 24,433-kilometerlange lint van asfalt door de Duitse Eifel. Na een test in mei, een cursus en theorie-examen, en een foutloze race met een teruggeschroefde GT4-Porsche twee weken geleden is het nu eindelijk zover: de viervoudig wereldkampioen gaat met een GT3-monster de aanval inzetten in de Nürburgring Langstrecken-Serie.

Lulham mag niet onderschat worden

Lulham is de teamgenoot van Verstappen in de 57. ADAC Barbarossapreis. Hij werd vicekampioen in het Karting World Championship van 2017, maar geld voor een carrière in de autosport was er niet. Hij sloot zich aan als simcoureur bij Team Redline waar ook Verstappen lid van is. De Nederlander zag het talent van Lulham en besloot hem een kans te geven in de autosport. Hij werd vorig jaar meteen kampioen in de Britse Radical Cup en zette de stap richting de GT3-racerij.

Lulham doet samen met Thierry Vermeulen mee aan de GT World Challenge Europe powered by AWS met steun van Verstappen.com Racing. In de Endurance Cup komt het uit als een eigen Aston Martin-team, al krijgen ze wel technische ondersteuning van 2 Seas Motorsport. Lulham en Vermeulen doen het uitstekend samen met Harry King. Ze werden twee keer tweede en een keer derde in de Gold Cup naast de klassezege in de CrowdStrike 24 Hours of Spa. Ware het niet voor een straf op de Nürburgring, dan waren ze nu al Gold Cup-kampioenen geweest in de Endurance Cup. Tijdens de seizoensfinale op Barcelona-Catalunya volgende maand is een P5 al genoeg voor het kampioenschap.

Het is niet zo dat King en Vermeulen het team op hun schouders dragen en een langzamere stint van Lulham goed moeten maken - nee, Lulham is net zo snel, ondanks dat hij een relatief onervaren coureur is met een Silver-rating van de FIA. Dat is ook gebleken in de Sprint Cup van de GT World Challenge Europe, waar Verstappen.com Racing onder Emil Frey Racing valt met de Ferrari en waar het seizoen er al op zit. In zijn allereerste GT3-kwalificatie zat Lulham slechts 0.027 seconden af van de algemene regerend kampioen Maro Engel. Samen met Vermeulen werd hij kampioen in de Gold Cup, maar de protegés van Verstappen konden ontzettend goed meekomen met de deelnemers uit de Pro-klasse. Een algemene overwinning kwam er uiteindelijk niet - in Brands Hatch en Zandvoort vanwege problemen tijdens de bandenwissels, in Misano door een tik van een rivaal en in Valencia door een overtreding waar 13 andere deelnemers ook over struikelden.

De snelheid van Lulham mag echt niet onderschat worden. GPFans was op Zandvoort en Spa-Francorchamps met eigen ogen getuige van hoe snel de jonge Brit leert en meteen mee kan komen.

© SRO/JEP | Vermeulen (links) samen met Lulham (rechts)

Bijzondere Ferrari en Balance of Performance

Naast de coureurs telt de auto natuurlijk net zo goed mee. De Ferrari 296 GT3 wordt sinds 2023 gebruikt als vervanger van de Ferrari 488 GT3 Evo 2020, en werd in samenwerking met Oreca ontwikkeld. Oreca staat bekend als de standaard in de LMP2-racerij. De 296 GT3 wordt aangedreven door een twin-turbo V6. Maar wat de Ferrari echt bijzonder maakt, is dat deze modulair is. Je kan bijvoorbeeld vrij gemakkelijk de hele neus of de hele achterkant eraf halen en vervangen met een nieuw onderdeel in plaats van dat alles apart gerepareerd moet worden. Ferrari was de eerste in de GT3-racerij die dit wist te optimaliseren en het is ideaal om tijd te besparen in langeafstandsraces.

Waar een ander Nederlands platform dat over de Formule 1 schrijft, beweert dat concurrenten van Lulham en Verstappen niet met de Ferrari rijden op de Nürburgring omdat het niet de sterkste auto zou zijn, kan GPFans melden dat het toch echt anders zit. Ten eerste doen er vooral Duitse teams mee in de NLS en die neigen natuurlijk al gauw naar een Duits merk waar er in de GT3's genoeg van zijn. Ten tweede draait het om de Balance of Performance.

Elke GT3-auto is compleet anders qua vorm en motor, en dus is er bij het ontstaan van de GT3-racerij rond 2006 de Balance of Performance bedacht. De ene auto heeft bijvoorbeeld wat meer vermogen en de ander wat meer downforce, maar over één ronde moeten GT3-auto's binnen een paar tienden van een seconde gelijk zijn aan elkaar. Hier worden duizenden berekeningen op losgelaten dankzij data van allerlei verschillende races en auto's. De Balance of Performance kan na elke sessie kleine wijzigingen hebben, zelfs middenin raceweekenden. GPFans heeft dankzij de organisatie op de Nürburgring inzage kunnen doen in de BoP.

Lulham en Vermeulen rijden morgen (in ieder geval in de kwalificatie, want voor de race kan het dus nog veranderen) met een minimumgewicht van 1345kg en maximaal 6° aan achtervleugel. In de SP9-Pro-klasse nemen ze het op tegen de een Dinamic GT-Porsche en twee Haupt Racing Team-Fords. De Porsche 911 GT3 R mag 20kg lichter zijn dan de Ferrari en met maximaal 8,1° vleugel rijden. De Ford Mustang GT3 mag 25kg lichter zijn dan de Ferrari en met maximaal 5,5° vleugel rijden. Maar de Porsche én de Ford hebben allebei een extra restrictor om het vermogen iets naar beneden te halen.

De bewering van het eerdergenoemde Nederlandse platform dat de Ferrari niet sterk zou zijn op de Nordschleife, klopt overigens überhaupt niet. Frikadelli Racing Team domineerde de 24h-Nürburgring in 2023 met onder andere Nicky Catsburg. Eerder dit jaar vochten ze ook om de overwinning met Realize Kondo Racing with Rinaldi, totdat een lekke band en een crash met een langzamere deelnemer roet in het eten gooiden.

