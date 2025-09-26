Het kan zomaar zijn dat Yuki Tsunoda in de slotfase van het F1-seizoen 2025 vooraan het veld te zien is. De tweede coureur van Red Bull Racing behaalde tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn beste resultaat tot nu toe. Wellicht dat hij binnenkort Max Verstappen kan ondersteunen in de strijd tegen McLaren, want ze hebben iets gevonden dat werkt.

Voor het eerst dit jaar kwalificeerden beide Red Bull-coureurs zich voor Oscar Piastri én Lando Norris. McLaren stelde zwaar teleur op de zaterdag op het Baku City Circuit. De kampioenschapsleider crashte op de zondag meteen na de start en Norris had simpelweg de snelheid niet om hoger te finishen dan zevende - al hielp een langzame pitstop ook niet mee. Tsunoda startte en eindigde als zesde, zijn beste resultaat voor Red Bull Racing. Hij had Liam Lawson nog voorbij gekund, maar hij legde later uit dat hij niet wilde dat Norris zou meeklappen om extra puntjes te pakken. Tsunoda besloot na een teleurstellende P13 in Italië om een eigen plan te trekken voor Azerbeidzjan. Hij deed juist wat anders dan Verstappen, vond steun bij zijn engineers, probeerde het uit op de simulator en ze hebben wat gevonden. Als hij straks ook mee kan doen vooraan, zou hij punten bij Piastri en Norris kunnen afsnoepen, wat weer cruciaal is voor de titelkansen van Verstappen.

Andere trend dan Verstappen

"Het geeft me zeker wat meer zelfvertrouwen voor de toekomst", antwoordde Tsunoda op de vraag van Juan Pablo Montoya bij F1 TV hoe dit resultaat voelde. "We hadden wat veranderingen aangebracht aan de auto." Dit kwam nadat Tsunoda bepaalde dingen had voorgesteld aan de engineers omtrent de setup. "Dat kreeg veel steun van het team. Zelf heb ik ook de focus vooral gelegd op de long run. Het vorige raceweekend zag ik namelijk een trend dat Max wat anders deed dan ikzelf."

Andere aanpak en afstelling

De aanpak én de afstelling gingen bij de Japanner dus op de schop tussen Monza en Bakoe. De Japanner vervolgde: "Ik kreeg een idee en dat hebben we meteen toegepast op de simulator en we voelden dat we iets goeds hadden gevonden. Om dat te vertalen naar hoe het er op het daadwerkelijke circuit aan toe gaat, is natuurlijk een ander verhaal, maar ik ben wel blij dat we in ieder geval wat stappen hebben gemaakt. Ik zit nog niet op het niveau wat ik wil bereiken, maar de veranderingen aan de auto hebben zeker geholpen en die veranderingen passen ook beter bij mijn rijstijl. Ik ga blijven doen wat ik nu doe om verder vooruitgang te boeken."

