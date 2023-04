Kimberley Hoefnagel

Donderdag 27 april 2023 08:04

Ian James is blij dat Nyck de Vries dit jaar eindelijk zijn kans krijgt in de Formule 1. De voormalig teambaas van de Nederlander denkt dat De Vries wel eens een sleutelrol zou kunnen gaan spelen binnen AlphaTauri.

Toen De Vries in 2019 het Formule 2-kampioenschap won, was er geen ruimte voor hem in de Formule 1. Het aantal zitjes in de koningsklasse was dat seizoen erg schaars, doordat er een jaar eerder maar liefst drie rookies gepromoveerd waren. Daarnaast had de Nederlander er volgens een hoop kenners te lang over gedaan om de Formule 2-titel te halen om nog een kans te maken. De Friese coureur besloot zijn heil te zoeken in de Formule E, waar hij in dienst van Mercedes kwam te rijden. Een gouden keuze, want hij wist in zijn tweede seizoen beslag te leggen op de wereldtitel. Daarnaast kreeg hij een rol als test- en reservecureur in de Formule 1. Tijdens de Grand Prix van Italië in 2022 mocht De Vries invallen voor de zieke Alexander Albon. Niet lang daarna werd hij officieel aangekondigd als AlphaTauri-coureur voor 2023.

Ian James, de voormalig teambaas van De Vries bij Mercedes, is blij dat hij eindelijk in de koningsklasse rijdt. Gevraagd of hij de ontwikkelingen van Nyck in de Formule 1 een beetje gevolgd heeft, reageert James in gesprek met GPFans: "Ja, natuurlijk heb ik dat!" De Brit, die inmiddels teambaas is van het Formule E-team van McLaren, was tijdens de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië op bezoek bij zijn collega's van het Formule 1-team, en nam daar de tijd om een bezoekje te brengen aan zijn voormalige coureur. "Ik had het privilege om daar met hem bij te kunnen kletsen. Het was geweldig om hem te zien. Ik bedoel, eerst om hem de overstap naar de Formule 1 te zien maken, omdat ik denk dat hij die stoel rijkelijk verdiende."

Sleutelrol

"Hij werkt hard met het team", vervolgt de Brit. "Hij was net zo ontspannen als ik hem altijd heb gezien, wat geweldig was om te zien. Ik denk dat het alleen maar laat zien dat hij op geen enkele manier overweldigd is door de taak die voorhanden is", benadrukt de McLaren-teambaas. Hoewel de resultaten bij AlphaTauri nog uitblijven, maakt James zich geen zorgen. "Ze zitten momenteel in een steile leercurve. Hij zit in een team met een auto die zich aan het ontwikkelen is en probeert vooruit te komen. Ik denk dat hij daar een sleutelrol in kan spelen, net als hij bij ons deed in zijn tijd in de Formule E."