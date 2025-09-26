Red Bull is er nog niet helemaal uit hoe de line-up van de twee Formule 1-teams er vanaf 2026 uit zal zien. Max Verstappen zit stevig in het zadel, maar over de andere drie stoeltjes bestaat nog steeds onzekerheid. Volgens PlanetF1 wordt er ook buiten de eigen renstal gezocht en zou een McLaren-coureur al gesprekken hebben gevoerd met Helmut Marko.

Los van Verstappen is Isack Hadjar, die bij het zusterteam rijdt, de andere grote uitblinker binnen het Red Bull-merk. Marko is zeer gecharmeerd van de Fransman en diverse berichten stellen dat Hadjar volgend jaar als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull gaat rijden. Dat zou betekenen dat het doek mogelijk valt voor Yuki Tsunoda, terwijl ook de positie van Liam Lawson niet volledig zeker lijkt. Afgelopen weekend presteerde het duo overigens prima en rondom de Grand Prix van Mexico wordt verwacht dat Red Bull duidelijkheid geeft over de invulling van de stoeltjes voor volgend seizoen.

Artikel gaat verder onder video

'Marko en Dunne hebben met elkaar gebabbeld'

In de carrousel van namen kan een opvallende naam worden toegevoegd: die van McLaren-junior Alex Dunne. De 19-jarige Ier rijdt momenteel zijn eerste jaar in de Formule 2 en heeft al twee zeges op zijn naam staan. Met nog twee raceweekenden te gaan staat hij vijfde in het klassement met 130 punten.

Het medium meldt dat er gesprekken zijn geweest tussen Marko en zowel het management van Dunne als de coureur zelf. Daarbij moet worden aangetekend dat Dunne niet direct als optie voor 2026 wordt gezien, maar mogelijk wel voor de verdere toekomst. McLaren heeft immers langetermijncontracten gesloten met Lando Norris en Oscar Piastri, waardoor een snelle promotie van Dunne niet waarschijnlijk lijkt. Red Bull kan echter via het zusterteam wel stoeltjes aanbieden.

Alex Dunne

Gerelateerd