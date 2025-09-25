Max Verstappen heeft voor het eerst kunnen proeven van EA FC 2026, het gloednieuwe voetbalspel van EA Sports. Het ging alleen niet bepaald van een leien dakje. De Red Bull F1-coureur kreeg maar liefst vier rode kaarten.

Hij is een viervoudig wereldkampioen, hij is teambaas van Verstappen.com Racing en hij heeft nu natuurlijk zijn Nürburgring Nordschleife-avontuur. Maar we zien Verstappen ook wel eens op livestreams van Team Redline. Dat is het simraceteam waarmee hij deelneemt aan virtuele races op onder andere iRacing. Maar Verstappen doet ook andere spelletjes. Hij kreeg vandaag een boel lachers op de hand, toen hij met zijn ploegmaten EA FC 2026 voor het eerst uitprobeerde. Het bekende voetbalspel komt officieel morgen (26 september) uit.

Vier rode kaarten

Verstappen speelde samen met Williams F1-testrijder Luke Browning en professioneel simracer Gianni Vecchio. Naast doelpunten sleepten ze ook maar liefst vier rode kaarten binnen. Browning vroeg zich af: "Hoe winnen we nog steeds?", terwijl Verstappen niet meer bijkwam van het lachen.

