Wolff geeft toe dat Bottas bijna F1-comeback maakte: 'Russell wist niet of hij kon rijden'
Wolff geeft toe dat Bottas bijna F1-comeback maakte: 'Russell wist niet of hij kon rijden'
George Russell maakte tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan een van zijn beste races van het seizoen mee, ondanks dat hij ziek was. Toto Wolff geeft toe dat het kantje boord was of de reservecoureur had ingezet moeten worden op het Baku City Circuit. Dat liet de teambaas van Mercedes weten na de "zeer indrukwekkende" P2 van Russell.
Russell sloeg de mediadag in de hoofdstad Bakoe over, omdat hij ziek was geworden. Hij toonde symptomen van griep en hij had last van een luchtweginfectie. Met tegenzin stapte hij voor de vrije trainingen in en hij klonk ontzettend schoor over de boardradio. Uiteindelijk is het maar goed dat hij besloot te racen, want het werd een van zijn beste weekenden van 2025. Russell kwalificeerde zich als vijfde in een sessie met een recordaantal rode vlaggen. Hij ging teamgenoot Kimi Antonelli, Liam Lawson en Carlos Sainz voorbij op jacht naar de tweede positie. Was Russell niet ingestapt, dan was Valtteri Bottas voor hem ingevallen.
Foutloos ondanks ziekte
"Zeer indrukwekkend, aangezien het op de vrijdagochtend nog maar de vraag is of Valtteri in de auto gezet zou worden", begon Wolff tegenover de media in Azerbeidzjan, terugblikkend op het podiumresultaat van Russell. De Brit stond op het punt om aan de kant geschoven te worden. "Het was George zelf die zei: 'Ik weet niet of het me lukt'. Hij was een klein beetje hersteld in de ochtend en besloot uiteindelijk om toch in te stappen. Gedurende het weekend sterkte hij steeds wat aan. Om dan hier anderhalf uur te racen in Bakoe en foutloos te blijven op beide bandencompounds, dat is een welverdiende P2."
Gerelateerd
Net binnen
'Hamilton slaat Pirelli-test over, Ferrari roept reservecoureur Zhou op'
- 13 minuten geleden
De racecarrière van de succesvolle F1-ontwerper Adrian Newey | GPFans Special
- 39 minuten geleden
Wolff geeft toe dat Bottas bijna F1-comeback maakte: 'Russell wist niet of hij kon rijden'
- 1 uur geleden
Fans verdeeld over GT3-debuut Verstappen, Red Bull waarschuwt McLaren na 'sneeuwbaleffect' | GPFans Recap
- Gisteren 21:46
Dit is hoe je Verstappen zaterdag van dichtbij kunt zien op de Nürburgring Nordschleife
- Gisteren 21:03
- 1
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- Gisteren 20:14
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september