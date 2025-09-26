George Russell maakte tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan een van zijn beste races van het seizoen mee, ondanks dat hij ziek was. Toto Wolff geeft toe dat het kantje boord was of de reservecoureur had ingezet moeten worden op het Baku City Circuit. Dat liet de teambaas van Mercedes weten na de "zeer indrukwekkende" P2 van Russell.

Russell sloeg de mediadag in de hoofdstad Bakoe over, omdat hij ziek was geworden. Hij toonde symptomen van griep en hij had last van een luchtweginfectie. Met tegenzin stapte hij voor de vrije trainingen in en hij klonk ontzettend schoor over de boardradio. Uiteindelijk is het maar goed dat hij besloot te racen, want het werd een van zijn beste weekenden van 2025. Russell kwalificeerde zich als vijfde in een sessie met een recordaantal rode vlaggen. Hij ging teamgenoot Kimi Antonelli, Liam Lawson en Carlos Sainz voorbij op jacht naar de tweede positie. Was Russell niet ingestapt, dan was Valtteri Bottas voor hem ingevallen.

Artikel gaat verder onder video

Foutloos ondanks ziekte

"Zeer indrukwekkend, aangezien het op de vrijdagochtend nog maar de vraag is of Valtteri in de auto gezet zou worden", begon Wolff tegenover de media in Azerbeidzjan, terugblikkend op het podiumresultaat van Russell. De Brit stond op het punt om aan de kant geschoven te worden. "Het was George zelf die zei: 'Ik weet niet of het me lukt'. Hij was een klein beetje hersteld in de ochtend en besloot uiteindelijk om toch in te stappen. Gedurende het weekend sterkte hij steeds wat aan. Om dan hier anderhalf uur te racen in Bakoe en foutloos te blijven op beide bandencompounds, dat is een welverdiende P2."

Related image

Gerelateerd