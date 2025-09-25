Sinds de Grand Prix van Hongarije is de vriendin van Lando Norris, Magui Corceiro, veelvuldig in de paddock gespot. Het Portugese fotomodel laat zich daar geregeld zien en is sinds dit jaar de vlam van de McLaren-coureur. Hoewel ze een aantal F1-weekenden aan de zijde van Norris verscheen, ontbrak ze afgelopen weekend, juist toen hij haar misschien wel het meest nodig had.

Voor Norris was het weekend in Azerbeidzjan een gemiste kans. Teamgenoot en klassementsleider Oscar Piastri kende namelijk een dramatisch weekend, waarin hij nul punten pakte. Dat bood een opening voor Norris, maar daarvan wist hij niet te profiteren. De Engelsman zette zijn McLaren op zaterdag op P7 en kwam ook op die positie over de streep. Overwinnaar Max Verstappen was de ook grote winnaar van het weekend: de Nederlander maakte flink wat punten goed op Piastri, al is de achterstand van 69 punten nog altijd aanzienlijk.

Norris vindt steun bij Corceiro

Norris sprak onlangs uitgebreid over zijn relatie met Corceiro in een interview met British Vogue. Daarin liet hij weten dat de twee al langere tijd contact hadden voordat de relatie officieel werd. “We ontmoetten elkaar een paar jaar geleden, maar we zijn pas recent echt samen. Ze is iemand bij wie ik helemaal mezelf kan zijn. Ze is heel nuchter, maar leidt ook een vrij hectisch leven. Het is fijn als we gewoon samen een boot kunnen huren voor een dag of thuis kunnen relaxen,” aldus de vicekampioen van 2024.

Volgens Norris heeft Corceiro bovendien een goede invloed op hem. Zo gaf hij meerdere keren aan dat hij het mentaal soms lastig heeft in de Formule 1, met de grote druk die de sport met zich meebrengt. Zijn vriendin staat daar veel relaxter in: “Je wilt geen nare dingen lezen over jezelf of over iemand van wie je houdt. Maar zij is er heel nuchter in. Mij raakt het ook nog, al wel minder dan vroeger. Ik besteed er gewoon minder aandacht aan.”

Hoewel Corceiro voor de zomerstop aanwezig was in de paddock, moest ze de laatste raceweekenden overslaan. De Portugese had namelijk werkverplichtingen en verbleef in Bali.

