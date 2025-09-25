Het seizoen beweegt zich langzaam maar zeker richting het einde en inmiddels is het grote gespreksonderwerp of Max Verstappen misschien weer een kans heeft op de wereldtitel. Daarvoor zijn alle pijlen gericht op de Grand Prix van Singapore, maar waarom is die race zó cruciaal voor het Oostenrijkse team?

Het jaar begon in Australië, zoals het vorig jaar eindigde in Abu Dhabi: met McLaren als snelste auto, terwijl Red Bull met Ferrari en Mercedes vocht om de plekken daarachter. Verstappen wist vorig jaar zijn vierde wereldtitel veilig te stellen, maar deed dat mede dankzij de opgebouwde voorsprong aan het begin van het seizoen. McLaren nam namelijk na de race in Imola het stokje over als dominante team. Die lijn werd doorgetrokken aan het begin van 2025, al wist het team ondanks de voorsprong met de MCL39 niet altijd foutloos te blijven.

Onbegrip en onbalans in openingsfase seizoen

Bij Red Bull werd er met de RB21 voortgebouwd op de RB20 en dus waren ook de kwaaltjes van de wagen van vorig jaar aanwezig. Zo was een veelgehoorde klacht het te nauwe werkvenster, waarop lange tijd geen antwoord werd gevonden. De gedachte was dan ook dat áls Red Bull in het juiste werkvenster zou zitten, het kon meedoen met McLaren. Toch werd dat venster niet altijd gevonden en het gevolg was dat Verstappen klaagde over veel onderstuur en het gedrag van de auto in de bochten. Daarnaast was het bandenmanagement van McLaren een trucje dat de concurrenten, zeker in de beginfase van het jaar, niet konden evenaren.

Tijdperk Horner en frustraties Verstappen

Het zorgde ervoor dat Verstappen tijdens het Europese seizoen met een aantal onconventionele afstellingen reed. In Silverstone werd er bijvoorbeeld gegokt op een low-downforce-afstelling: in het droge gaf dat hem een kans, maar in de regen moest hij vooral de wagen op de baan zien te houden. Dit soort 'noodgrepen' waren nodig om de Nederlander überhaupt een kans te geven. Sinds de aanstelling van Laurent Mekies zijn er echter een aantal zaken veranderd.

Met Mekies gewerkt aan balansproblemen

Met de Fransman aan het roer is er onder meer gewerkt aan de opbouw van het raceweekend. De correlatie tussen de data uit de fabriek en de praktijk op de baan vertoonde lange tijd een flink verschil. Zo onthulde dr. Helmut Marko dat er tegenwoordig meer wordt geleund op de terugkoppeling van de coureurs dan op de cijfers alleen, en die aanpak bleek in Monza en Bakoe succesvol. "We luisteren goed naar onze coureur. Max heeft meer dan 200 races gereden en superveel ervaring, net als zijn race-engineer, Gianpiero Lambiase. We kijken niet alleen naar data, maar luisteren meer naar ons eigen gevoel en zien wat er in de praktijk gebeurt", zo verklaarde de adviseur van Red Bull.

Werkvenster Red Bull verbreed?

Toch is dat niet het hele verhaal. Red Bull is na de zomerstop ook gekomen met updates, terwijl sommige teams zich al hebben gericht op 2026. Eén van de belangrijkste verbeteringen lijkt de nieuwe vloer te zijn, die sinds de race in Monza op de wagen van Verstappen zit en inmiddels ook door Yuki Tsunoda wordt gebruikt. Het toont aan dat Red Bull niet stilzit en nog altijd rekening houdt met de titelaspiraties van Verstappen. Daarnaast wezen enkele media op signalen dat Red Bull de koeling van remmen en banden heeft verbeterd, met een systeem dat lijkt op dat van de MCL39. Daarmee zou het bandenbeheer beter zijn dan voorheen, en dat is één van de ‘foefjes’ van McLaren.

Vuurdoop in Singapore

Alle ogen zijn gericht op het raceweekend in Singapore, en dat is niet zonder reden. Verstappen liet zien dat de RB21 op circuits met weinig downforce, zoals Monza en Bakoe, goed uit de voeten kan. De vraag is alleen: kan Red Bull ook met McLaren knokken op circuits die normaliter in het voordeel zijn van de MCL39? Dan gaat het om banen waar juist veel downforce nodig is, zoals in Singapore, maar ook om circuits met veel medium-snelle bochten, ook daar blinkt de MCL39 in uit.

Mocht Red Bull volgend weekend op het stratencircuit in Singapore ook competitief blijken, dan lijkt het lek boven te zijn bij het Oostenrijkse team. Om Verstappen daadwerkelijk terug te brengen in de titelstrijd, zijn er echter ook fouten van McLaren nodig, want Verstappen moet na de race in Bakoe nog altijd 69 punten goedmaken op de Australische klassementsleider.