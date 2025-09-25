Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies moet de buitenwacht niet te veel hopen op een titelstrijd voor Max Verstappen in 2025. De Fransman legt in gesprek met Motorsport.nextgen-auto.com uit dat Red Bull vooral veel wil blijven leren van de RB21. Hij stelt dat de komende circuits vooral in het voordeel van McLaren zouden moeten zijn.

Na de twee races die Verstappen wist te winnen, lijkt er inmiddels weer een kleine kans te zijn op de vijfde wereldtitel. Toch bedraagt de achterstand op klassementsleider Oscar Piastri nog steeds 69 punten, met nog zeven Grands Prix te gaan. De RB21 heeft echter wel gepresteerd op circuits waar Red Bull vorig jaar nog faalde, en dus lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn. Desalniettemin zal de Grand Prix van Singapore pas echt laten zien of Red Bull het lek boven heeft. De Formule 1 arriveert daar op een high-downforce-circuit, en dat is tegenwoordig terrein voor McLaren.

Doel is nog altijd om RB21 te doorgronden

"Ik zal je vertellen hoe wij de dingen zien", zo opent Mekies na de race in Azerbeidzjan. "We bekijken het echt race voor race, dus we kijken niet naar de stand in het kampioenschap. We bekijken het zelfs niet vanuit het perspectief van de constructeurs. Ja, het is leuk om de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap te volgen, maar we pakken het stap voor stap aan, wat betreft het begrijpen van de auto en wat betreft de rondetijden", aldus de teambaas, die vooral een beter begrip van de auto wil krijgen.

Niet rekenen op fouten van McLaren

Dat is dan ook de opdracht die hij belangrijker vindt dan een wereldtitel. "We proberen een aanpak te hanteren die rekening houdt met risico’s, zodat we aan het eind van het seizoen zoveel mogelijk leren. Dat heeft voorrang op discussies over het kampioenschap of wat dan ook. Deze aanpak is sowieso nodig, want de kloof tussen Max en Oscar is aanzienlijk. We kunnen er niet op rekenen dat McLaren te vaak fouten maakt", aldus Mekies.

