Jacques Villeneuve ziet hoe Max Verstappen de druk opvoert bij het team van McLaren wat betreft de strijd om het wereldkampioenschap en verwacht dat dit met name slecht nieuws zal zijn voor Lando Norris.

Max Verstappen leek tot voor kort volledig afgeschreven wat betreft het gevecht om het wereldkampioenschap Formule 1. De Nederlander is echter bezig met een indrukwekkende opmars en heeft in de afgelopen twee races zijn achterstand op klassementsleider Oscar Piastri van 104 punten teruggebracht naar 69 punten. Met nog zeven raceweekenden op de rol is de achterstand nog steeds fors, maar in de paddock wordt de viervoudig wereldkampioen - ook door McLaren zelf - gezien als serieuze bedreiging voor Piastri en Lando Norris.

De bubbel van Piastri

Jacques Villeneuve denkt dat Piastri en Norris de hete adem van Verstappen in hun nek voelen en mogelijk bezwijken onder de toenemende druk: "De crash van Piastri liet zien dat zijn bubbel is gebarsten", klinkt het bij OLBG. "Was het een eenmalig foutje? Iedereen kan zo'n dag hebben, het maakt niet uit hoe goed je bent. Zelfs Max heeft soms een weekend waarvan we denken: 'Oké, misschien was dat een beetje over de top.'"

Opmars Verstappen slecht nieuws voor Norris

De wereldkampioen van 1997 verwacht dat de opmars van Verstappen vooral slecht nieuws voor Norris kan betekenen. Dat gat bedraagt nog maar 44 punten in het voordeel van de Brit: "Het probleem voor Lando Norris is dat als Max steeds dichterbij komt, McLaren op een gegeven moment de voorkeur aan Piastri moet geven en hem de nummer één moet maken", vervolgt de Canadees. "Dan is het gevecht om het kampioenschap ineens niet meer tegen een teammaat, maar tegen een andere coureur. Een hele lastige coureur. De beste coureur ter wereld. Norris begeeft zich in een hele moeilijke positie."

