Liam Lawson is het er niet helemaal mee eens dat de auto van Racing Bulls momenteel de betere auto is en makkelijker bestuurbaar zou zijn dan de auto van Red Bull Racing.

Lawson kwalificeerde zich afgelopen weekend in Azerbeidzjan als derde en kwam op zondag uiteindelijk als vijfde over de streep nadat hij was ingehaald door George Russell en Andrea Kimi Antonelli van Mercedes. Lawson reed begin 2025 nog bij Red Bull Racing als teamgenoot van Verstappen en veel mensen hebben al gesteld dat Verstappen in een Racing Bulls nog betere resultaten zou behalen dan in de huidige Red Bull, omdat die auto makkelijker te besturen is en een breder werkvenster heeft.

Lawson over auto Racing Bulls

Na de race in Azerbeidzjan stelde Lawson dat iedereen iets te makkelijk er vanuit gaat dat de auto van Racing Bulls consistenter is en makkelijker is om te besturen dan de Red Bull of een andere auto op de grid. “Tenzij je elke auto op de grid rijdt, hoe kun je dan weten hoe elke auto rijdt? Het is een consistente auto. We kunnen met zekerheid zeggen, en daar trots op zijn, dat hij over de hele linie, op allerlei verschillende circuits, consistent snel is. Dat betekent niet dat hij gemakkelijk te besturen is, maar de snelheid zit in de auto, en dat is iets wat we tot nu toe het hele seizoen hebben kunnen benutten."

Lawson op zoek naar consistentie

Lawson hoopt dat Racing Bulls, dat afgelopen weekend in Azerbeidzjan indruk maakte, consistentie kan vinden in de prestaties van de auto. "In de toekomst moeten we proberen die consistentie vast te houden en nog iets meer te vinden waar we voor zeer goede resultaten strijden. We hadden niet helemaal de snelheid van Williams [in Bakoe], maar om te eindigen waar we eindigden, als we dat consistent kunnen doen, is dat erg sterk voor ons.”

