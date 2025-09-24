Na een dramatisch weekend in Azerbeidzjan zal McLaren zich in Singapore willen revancheren door het constructeurskampioenschap in de Formule 1 definitief te beslissen. Maar wat moet de Britse grootmacht hiervoor doen?

Het team van McLaren kent een zeer succesvol jaar in de Formule 1. Van de zeventien racen werden er twaalf gewonnen door Oscar Piastri (zeven) en Lando Norris (vijf) en zijn er in totaal 27 podiumplaatsen behaald. Met nog zeven raceweekenden te gaan staat het puntentotaal van McLaren op 623, met een gat van maar liefst 333 punten naar de nummer twee, Mercedes. De top vijf wordt gecompleteerd door Ferrari met 286 punten, Red Bull Racing met 272 punten en Williams met 101 punten. Je kunt dus rustig stellen dat het afwikkelen van het constructeurskampioenschap een formaliteit is.

Artikel gaat verder onder video

Hoe wordt McLaren in Singapore constructeurskampioen?

Dus wat moet McLaren doen om tijdens het aanstaande raceweekend in Singapore de bokaal mee naar huis te mogen nemen? In totaal zijn er nog 346 punten te verdienen voor de teams. 43 punten in de resterende vier normale raceweekenden, en 58 punten in de drie resterende sprintweekenden. Dit betekent dat McLaren in Singapore slechts dertien punten hoeft te scoren om de boel in beton te gieten. Als Norris of Piastri het podium weet te halen, is dit dus al genoeg. Zelfs als de coureurs van Mercedes eerste en tweede zouden worden. De Duitse renstal moet namelijk 31 punten meer scoren dan McLaren, om het feest uit te stellen tot Austin.

Red Bull Racing doet definitief niet meer mee

Wiskundig gezien doet Ferrari ook nog mee. Lewis Hamilton en Oscar Piastri zouden dan 35 punten meer moeten scoren dan Piastri en Norris. Red Bull Racing is definitief afgevallen in Bakoe. Ondanks de overwinning van Max Verstappen en de zesde plaats van Yuki Tsunoda, kan de Oostenrijkse grootmacht het gat niet meer overbruggen voor het eind van het seizoen.

