Yuki Tsunoda is, net zoals Liam Lawson, nog niet zeker van een plekje in F1 voor het seizoen 2026 en lijkt met de Nieuw-Zeelander te strijden om een plekje bij Racing Bulls naast Arvid Lindblad. Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing en Max Verstappen, was na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan lovend over Tsunoda.

In gesprek met Motorsport.com stelt Mekies dat Tsunoda een goed weekend kende in Azerbeidzjan. "Ik denk dat dit zijn beste weekend met ons was. Hij was sterk in de kwalificatie, maar ook in de race. Soms zat hij maar twee of drie tienden van Max af, en Max was bezig iedereen op afstand te zetten dus het betrof een serieuze pace. We dachten dat hij [Tsunoda] hard moest gaan verdedigen ten opzichte van de McLaren en Ferrari, maar dat bleek niet het geval. Hij hoefde zich niet constant te verdedigen, hij zat daar echt op eigen kracht. Dit is dus niet alleen zijn beste resultaat, maar ook zijn beste race pace sinds hij bij ons rijdt."

Mekies zag Tsunoda pech hebben in Monza

Volgens Mekies reed Tsunoda in Monza ook al een prima weekend, maar werd dit weekend door schade verpest. Hij doelt hierbij op contact dat werd veroorzaakt door Liam Lawson. "In Monza liep het mis door schade, maar in Baku kregen we eindelijk een cleane race van hem te zien. Dus ik ben erg blij voor hem. Hij werkt keihard. Zo ging hij na de Grand Prix van Hongarije direct naar de simulator in plaats van op vakantie. Ook in zijn vrije weekenden werkt hij met zijn engineers aan zijn rijstijl. Het doet me daarom goed dat hij nu vooruitgang laat zien."

Mekies over stoeltjes 2026

Mekies stelt ook dat Red Bull nog niet heeft besloten over de stoeltjes voor 2026, iets wat onder meer Auto, Motor und Sport en De Telegraaf wel stelden, maar dat ze ook niet zullen wachten tot de Grand Prix van Abu Dhabi voordat er een beslissing wordt genomen. De tijd begint dus voor Tsunoda wel te dringen om Red Bull genoeg te overtuigen. "Het is goed nieuws dat Yuki het tempo kan bijhouden. Hij verdient dit. Snelheid verdwijnt ook niet zomaar, in deze sport draait het vooral om vertrouwen. En dat vertrouwen had hij dit weekend. Hij heeft zeer sterk gereden. Maar we hebben nog tijd, zeker nog een paar races."

