Villeneuve: "Verstappen zal extreem veel druk zetten op Piastri en Norris"
Villeneuve: "Verstappen zal extreem veel druk zetten op Piastri en Norris"
Jacques Villeneuve vond het naar eigen zeggen opmerkelijk om te zien hoe Oscar Piastri in Azerbeidzjan leek te bezwijken onder de druk. Wellicht geen goede voorbode, aangezien de Canadees denkt dat Max Verstappen de druk alleen nog maar verder op zal voeren.
Het raceweekend in Azerbeidzjan was er voor Oscar Piastri een om snel te vergeten. De leider in het wereldkampioenschap zat er direct vanaf vrijdag niet lekker bij, crashte op zaterdag in de kwalificatie, ging in de fout bij de start van de race en hing zijn auto vervolgens in de eerste ronde in de muur. Teammaat Lando Norris werd slechts zevende en wist zodoende slechts minimaal te profiteren in het klassement. Max Verstappen won de race en bracht zijn achterstand op Piastri terug naar 69 punten, terwijl het gat naar Norris nog 44 punten bedraagt.
Verstappen zet McLaren-kamp extreem onder druk
Het verschil tussen Piastri en Norris is 25 punten. Volgens Jacques Villeneuve is laatstgenoemde dan ook zeker nog niet kansloos: "De Grand Prix van Azerbeidzjan heeft er namelijk voor gezorgd dat Verstappen weer meedoet, en Verstappen breekt niet onder druk", klinkt het bij OLBG</i>. "Hij zal extreem veel druk zetten op het team en de coureurs van McLaren. Piastri en Norris gaven in Bakoe niet thuis, met name Piastri. Je kon zien dat Piastri om de een of andere reden het hele weekend onder druk stond."
Bijzonder slecht weekend voor Piastri
De wereldkampioen van 1997 vervolgt: "Hij deed het vanaf vrijdag slecht. Die fout in de kwalificatie, de fout bij de start en de fout in de eerste ronde... Hij had zijn hoofd er niet bij. Het is vreemd, want zijn voorsprong is groot. Maar we hebben het al vaker gezegd: je staat enorm onder druk als je de prooi bent, als er op je gejaagd wordt. Dat heeft impact op hem gehad afgelopen weekend, maar ten opzichte van Norris is hij niet veel punten verloren. We dachten altijd dat Piastri een ijskoude rots was, maar dat was hij dit weekend niet."
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull boekt winst gedurende kalenderjaar 2024 door uitstekend F1-seizoen 2023
- 13 minuten geleden
Ralf Schumacher: "Max Verstappen lijkt steeds meer op zijn vader Jos"
- 36 minuten geleden
Villeneuve: "Als Verstappen het wereldkampioenschap wint, is dat zijn grootste prestatie ooit"
- 1 uur geleden
- 1
'Lawson en Tsunoda vechten om Racing Bulls-zitje' l GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
Manager Verstappen onthult: 'Verstappen.com Racing bestaat al uit 25 werknemers'
- 1 uur geleden
Zo kan McLaren in Singapore het constructeurskampioenschap Formule 1 defintief beslissen
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
- 10 september