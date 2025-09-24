Jacques Villeneuve vond het naar eigen zeggen opmerkelijk om te zien hoe Oscar Piastri in Azerbeidzjan leek te bezwijken onder de druk. Wellicht geen goede voorbode, aangezien de Canadees denkt dat Max Verstappen de druk alleen nog maar verder op zal voeren.

Het raceweekend in Azerbeidzjan was er voor Oscar Piastri een om snel te vergeten. De leider in het wereldkampioenschap zat er direct vanaf vrijdag niet lekker bij, crashte op zaterdag in de kwalificatie, ging in de fout bij de start van de race en hing zijn auto vervolgens in de eerste ronde in de muur. Teammaat Lando Norris werd slechts zevende en wist zodoende slechts minimaal te profiteren in het klassement. Max Verstappen won de race en bracht zijn achterstand op Piastri terug naar 69 punten, terwijl het gat naar Norris nog 44 punten bedraagt.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen zet McLaren-kamp extreem onder druk

Het verschil tussen Piastri en Norris is 25 punten. Volgens Jacques Villeneuve is laatstgenoemde dan ook zeker nog niet kansloos: "De Grand Prix van Azerbeidzjan heeft er namelijk voor gezorgd dat Verstappen weer meedoet, en Verstappen breekt niet onder druk", klinkt het bij OLBG</i>. "Hij zal extreem veel druk zetten op het team en de coureurs van McLaren. Piastri en Norris gaven in Bakoe niet thuis, met name Piastri. Je kon zien dat Piastri om de een of andere reden het hele weekend onder druk stond."

Bijzonder slecht weekend voor Piastri

De wereldkampioen van 1997 vervolgt: "Hij deed het vanaf vrijdag slecht. Die fout in de kwalificatie, de fout bij de start en de fout in de eerste ronde... Hij had zijn hoofd er niet bij. Het is vreemd, want zijn voorsprong is groot. Maar we hebben het al vaker gezegd: je staat enorm onder druk als je de prooi bent, als er op je gejaagd wordt. Dat heeft impact op hem gehad afgelopen weekend, maar ten opzichte van Norris is hij niet veel punten verloren. We dachten altijd dat Piastri een ijskoude rots was, maar dat was hij dit weekend niet."

Gerelateerd