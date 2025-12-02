close global

BREAKING: Verstappen krijgt Hadjar officieel als teamgenoot voor 2026

BREAKING: Verstappen krijgt Hadjar officieel als teamgenoot voor 2026

Vincent Bruins
Isack Hadjar zal een promotie krijgen van Red Bull voor het Formule 1-seizoen 2026. Hij schuift op van zusterteam Racing Bulls naar hoofdteam Red Bull Racing. Daar zal hij Yuki Tsunoda opvolgen en dus wordt hij de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

Hadjar won wedstrijden in het Franse Formule 4-kampioenschap, in de Europese en Aziatische Formule Regional, en in de FIA Formule 3, voordat hij vicekampioen werd in de FIA Formule 2. Dat leverde hem een F1-contract op voor 2025. Hij kwam niet lekker uit de startblokken tijdens zijn allereerste Grand Prix. Hij crashte in natte omstandigheden in Australië tijdens de formatieronde. Maar gaandeweg heeft Hadjar gedurende het seizoen flinke stappen gezet. Hij heeft meer punten gescoord dan Tsunoda in de Red Bull en meer dan zijn teamgenoot Liam Lawson. De jonge Frans-Algerijnse coureur stond bij de Dutch Grand Prix op het podium, toen hij als derde over de streep was gekomen. Hij ligt tiende in de tussenstand met 51 punten achter zijn naam voor de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Opvolger van Tsunoda

Hadjar heeft genoeg indruk gemaakt dit seizoen dat Red Bull heeft besloten om hem naast Verstappen te zetten bij het hoofdteam van de energiedrankfabrikant. Daar neemt hij het stoeltje over van Tsunoda, die een lastig seizoen meemaakt. Zo had hij tussen de Grands Prix van Monaco en Hongarije een reeks van zeven races waarin hij geen enkel punt scoorde. Tsunoda moet dus Red Bull Racing verlaten om ruimte te maken voor Hadjar. De Japanner blijft wel actief als test- en reservecoureur bij het team. De rookie Arvid Lindblad neemt het stoeltje van Hadjar over bij Racing Bulls. De rest van de zitjes in het F1-veld zijn overigens ook al gevuld.

