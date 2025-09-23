Snelheid wordt bij Lily Verstappen met de paplepel ingegoten: Kelly Piquet showt nieuw speeltje
Kelly Piquet heeft een nieuwe kinderwagen voor Lily. Snelheid blijkt niet alleen belangrijk voor Max Verstappen in de Formule 1, maar ook voor het dochtertje van Max en Kelly. Dat laat ze zien op haar Instagram.
Verstappen is al vijf jaar een koppel met Piquet. De Braziliaanse heeft nog een dochter uit haar vorige relatie met Daniil Kvyat, die toevallig ook ooit voor Red Bull Racing uitkwam. Verstappen is al een tijdje de bonuspapa van Penelope en op onder andere livestreams van Team Redline en tijdens podiumceremonies is te zien dat ze samen veel plezier hebben. Sinds afgelopen mei heeft Verstappen een eigen kindje met Piquet, toen Lily werd geboren.
Nieuwe Maxi-Cosi
Lily heeft een gloednieuwe Maxi-Cosi gekregen - met een vader die Max heet, kan dat natuurlijk ook niet anders. Piquet is er zelf ook hartstikke blij mee, omdat de kinderwagen makkelijk uit de auto te krijgen is. Snelheid heerst in huize Verstappen en het wordt er bij Lily dus met de paplepel ingegoten.
