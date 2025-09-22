Max Verstappen won zondag met overmacht de Grand Prix van Azerbeidzjan en deed dit onder toeziend oog van vader Jos, tante Gerda en oma Marianne. Laatstgenoemde was aanwezig om haar 75ste verjaardag te vieren en maakte ook het overwinningsritueel van Red Bull Racing mee. Maar niet voordat ze gelukkig nog net op tijd weg kon rennen.

Het is een publiek geheim dat Max Verstappen een familieman is. De viervoudig wereldkampioen is inmiddels de trotse vader des huizes van zijn eigen gezin, maar brengt ook graag zoveel mogelijk tijd met zijn vrienden en familie door. Eén van de grootste nadelen van het zijn van een Formule 1-coureur, vindt Verstappen dan ook dat hij niet altijd de belangrijke momenten met zijn familie kan vieren. In Azerbeidzjan was dit gelukkig niet aan de orde. Naast vader Jos, waren ook tante Gerda en oma Marianne aanwezig om de indrukwekkende zege van de Nederlander te vieren.

Op social media verschenen eerder al mooie beelden van hoe Marianne het niet droog wist te houden tijdens de podiumceremonie. Gelukkig stonden Jos en Gerda, samen met ook Dr. Helmut Marko, bij haar om de figuurlijke arm om haar heen te slaan. Het was de tweede achtereenvolgende overwinning van Verstappen, waarmee hij zijn achterstand op klassementsleider Oscar Piastri heeft teruggebracht naar 69 punten. Het gat naar Lando Norris bedraagt nog 44 punten.

Nu heeft ook de Formule 1 mooie beelden gedeeld. Na een overwinning viert Red Bull Racing deze traditiegetrouw door eerst een teamfoto te maken, en vervolgens blikjes Red Bull open te trekken en over elkaar heen te gieten. Marianne maakte dit bijzondere ritueel van dichtbij mee, maar kreeg gelukkig wel de kans om samen met tante Gerda een nat pak te voorkomen.

