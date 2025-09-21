Verstappen eerlijk over titelkansen in 2025 na hoop vanuit Red Bull: 'Nog een groot gat'
Max Verstappen won met overmacht de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan en heeft zo de spanning in het gevecht om de titel met Oscar Piastri en Lando Norris volgens veel mensen weer spannend gemaakt. Hoe denkt Verstappen daar zelf over?
Verstappen zegt tegenover Viaplay dat Red Bull wat risico nam door hem op de hards te starten aan de race. "Het was natuurlijk wel een risico om op die harde band te starten. Het risico was dat we een Safety Car rond de vijftiende ronde konden krijgen. Dan was het lastig geworden om het einde van de race te halen op de mediumbanden. Gelukkig kwam die Safety Car er niet. We konden onze snelheid goed managen. Dat ligt ook aan het circuit. De bandenslijtage is hier heel laag. Als de brandstof uit de auto gaat, loopt het redelijk gelijk op tussen de bandenslijtage en het benzineverbruik."
Verstappen ziet Red Bull in Monza en Bakoe stappen zetten
Het is een tijdje geleden dat Verstappen twee races op rij won (meer dan een jaar geleden), iets wat volgens Verstappen een teken is dat Red Bull weer de weg omhoog heeft gevonden. Zeker de manier waarom maakte indruk, weet ook Verstappen. "We hebben zeker heel veel moeilijke weekenden gehad. Als je twee keer achter elkaar zo wint, is dat top. Dit waren wel twee low downforce-circuits, dus we moeten even afwachten hoe het in Singapore bijvoorbeeld gaat zijn. Dat is een heel ander circuit, met ook veel meer oververhitting van de banden."
Verstappen over titelkansen in F1
Verstappen moet de komende weken 69 punten goed gaan maken om nog de titel te veroveren, maar of dit ook gaat gebeuren? Helmut Marko stelde al dat Red Bull per raceweekend gaat kijken en het vooral van Singapore af gaat laten hangen, maar Verstappen is duidelijk nog wat voorzichtiger. "Het is natuurlijk nog een enorm gat. Dat is best wel veel, maar we gaan gewoon ons best doen, en dan zien we wel waar we eindigen."
